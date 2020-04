Israël Adesanya claque «cassé» Tyron Woodley – «Vous n’êtes pas un champion, alors fermez le f * ck»

L’ancien champion des poids welters de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Tyron Woodley, devrait se concentrer sur son chemin vers le titre de 170 livres, à commencer par son affrontement récemment reporté contre le concurrent de la division supérieure, Leon Edwards.

Au lieu de cela, “The Chosen One” est sur les médias sociaux faisant toutes sortes de demandes et même appelant des poids moyens, comme Israël, cheville ouvrière régnante de 185 livres, qui croit que Woodley est “cassé” et a désespérément besoin d’une “saisie de fonds” pour financer son retour.

Ou sa carrière de rap.

“Tyron atteint parce qu’il est fauché, ou qu’il est sur le point de l’être”, a déclaré Adesanya à The Score (transcrit par Natasha Hooper). “Il dit:” J’ai besoin de quelqu’un qui n’est pas Leon Edwards. N’importe qui peut être une grosse ponction d’argent. »Tyron prendrait un cul de coqueluche juste pour me combattre aussi longtemps qu’il est bien payé, en d’autres termes. Tu ne devrais pas me parler. Vous n’êtes pas un champion, alors tais-toi. Le dernier Nigérian que vous avez affronté, vous l’avez affronté à 30% et il vous a crié le cul. Et trois, nous sommes noirs, je pensais que nous étions cool. Je l’ai déjà rencontré, nous avons eu de bonnes plaisanteries, alors pourquoi ce type m’appelle-t-il soudainement? Je l’ai disséqué, et il atteint parce qu’il a besoin d’argent. Je ne vois tout simplement aucune autre raison pour laquelle il ferait ça. “

Ce ne serait pas la première fois.

Woodley (19-4-1), qui a eu 38 ans plus tôt ce mois-ci, n’a pas concouru depuis qu’il a craché sa couronne au champion actuel des poids welters Kamaru Usman à l’UFC 235 il y a environ un an, une raclée de 25 minutes qui a fait “The Chosen One” paraître vieux et lent.

Quant à Adesanya, 30 ans, il a été parfait à travers 19 combats professionnels d’arts martiaux mixtes (MMA). “The Last Stylebender”, qui a connu une victoire décisive sur Yoel Romero à l’UFC 248, devrait faire son retour contre Paulo Costa à un moment donné cet été.

Il est peu probable qu’un combat contre Woodley ait lieu dans un avenir immédiat … ou jamais.