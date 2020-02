Israël Adesanya contre Darren Till, un combat à l’horizon de l’UFC?

Jesrael Adesanya est sur le point d’affronter Yoel Romero pour le Championnat du monde des poids moyens UFC 248 7 mars Mais cela ne signifie pas que vous ne pensez pas à votre avenir. Surtout quand il est si clair qu’il va gagner ce combat.

Votre prochain adversaire devrait être Paulo Costa. Et il ne faut pas oublier une éventuelle revanche immédiate pour Robert Whittaker. Mais “The Last Stylebender” pensez à un autre combattant, sous un autre nom dans la division de 185 livres. Et cela peut en surprendre beaucoup, car il vient d’y entrer. On parle de Darren Till.

Israel Adesanya vs Darren Till, un combat à l’horizon

Un combattant qui a fait ses débuts l’an dernier dans les poids moyens avec une victoire importante avant Kelvin Gastelum et qui a dû partir UFC London. Pourtant, le propriétaire du championnat le voit comme un futur rival, comme il l’a dit à Submission Radio.

«J’aime Darren. Nous savons tous les deux qu’un jour nous serons confrontés. Nous le ferons pour la culture des combats. C’est un combat qui doit être mené, surtout à cette époque. Je veux le faire.

«J’aime Darren, c’est un bon garçon. D’ailleurs, je ne suis jamais allé à Londres, alors quelle meilleure excuse? Quelle meilleure façon d’aller à Londres pour remplir un stade et combattre l’un de ses fils, Darren Till?“.

Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir, mais il semble que Till devrait avoir au moins deux autres victoires d’avoir une opportunité de titre. D’un autre côté, s’il gagnait son prochain combat et Adesanya perdait contre Romero, il pourrait tenter sa chance.