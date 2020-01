Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum

Avec une autre année pleine d’action de MMA dans les livres, MMA Junkie jette un œil aux meilleurs combats de janvier à décembre. Voici le top cinq et lauréat du prix «Fight of the Year» de MMA Junkie pour 2019.

* * * *

Mentions honorables

5. Henry Cejudo bat. Marlon Moraes à l’UFC 238

Henry Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) a marqué l’histoire des sports de combat en battant Marlon Moraes (23-6-1 MMA, 5-2 UFC) pour réclamer la ceinture de poids coq vacante après un renversement spectaculaire.

Cejudo, qui est entré dans l’événement en tant que champion des poids mouches, est devenu le quatrième tenant du titre simultané en deux divisions de l’histoire de l’entreprise avec une victoire au troisième tour de TKO sur Moraes pour réclamer la sangle de 135 livres.

4. Vicente Luque bat. Bryan Barberena à l’UFC sur ESPN 1

Vicente Luque (17-7-1 MMA, 10-3 UFC) a continué de montrer qu’il est parmi les combattants les plus dangereux de la division des poids welters lorsqu’il est sorti vainqueur d’une guerre totale avec Bryan Barberena (14-7 MMA , 5-5 UFC).

Luque a gardé son taux d’arrêt UFC parfait intact à la fin d’un combat sauvage et passionnant avec Barberena, il a mis en place une combinaison de genoux qui a finalement laissé tomber son adversaire et a conduit à l’arrêt avec seulement six secondes restantes dernier tour.

3. Kamaru Usman bat. Colby Covington à l’UFC 245

Le combat très attendu pour le titre des poids mi-moyens entre Kamaru Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) et Colby Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) a dépassé toutes les attentes d’avant-combat, mais au final, c’est le champion qui a est reparti avec son règne de titre intact.

Usman et Covington se sont affrontés pendant près de cinq rounds, échangeant des frappes aux pieds et ne mettant pas une seule fois un effort sans réserve dans une tentative de retrait. Usman s’est avéré plus dangereux aux pieds dans l’affrontement des lutteurs, cassant la mâchoire de Covington avant de le laisser tomber et de l’arrêter au cinquième pour le TKO mettant fin au combat.

2. Paulo Costa bat. Yoel Romero à l’UFC 241

Paulo Costa (13-0 MMA, 5-0 UFC) s’est validé comme un véritable concurrent de poids moyen lorsqu’il a battu Yoel Romero (13-4 MMA, 9-2 UFC) dans un combat tout aussi excitant que prévu. être à l’avance.

Costa a rejoint le roi régnant de 185 livres, Robert Whittaker, comme les seuls combattants à avoir battu Romero en compétition UFC quand il a remporté une victoire à l’unanimité dans un affrontement qui a été jugé “Fight of the Night” sur l’une des meilleures cartes de l’année.

* * * *

Le vainqueur: Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum à l’UFC 236

Dans l’un des meilleurs combats de mémoire récente, Israel Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) a remporté le titre intermédiaire de poids moyen de l’UFC dans un thriller classique à cinq rounds avec Kelvin Gastelum (15-5 MMA, 10-5 UFC) dans l’événement principal de l’UFC 236 au State Farm Arena d’Atlanta.

Gastelum se déplaça rapidement vers le centre au début du combat, tandis qu’Adesanya se contentait d’étudier à distance. Quelques coups de pied et coups de poing ont juste touché la marque pour Adesanya avant que Gastelum ne se précipite vers l’avant avec une paire de coups de poing bondissants qui manquaient. Gastelum avait l’air à l’aise dans la poche avec Adesanya, et sa main gauche s’est bien nettoyée, laissant son adversaire déséquilibré à quelques pas tendus de la clôture.

Adesanya a continué à être l’attaquant le plus précis avec ses coups de feu, mais Gastelum a trouvé la marque à l’occasion avec ses coups puissants. Le mouvement d’Adesanya l’a vu éviter les plus gros tirs de Gastelum, mais il n’était certainement pas intouchable.

Adesanya était un peu plus agressive pour ouvrir la seconde, donnant un coup de pied au corps puis frappant dessus. Gastelum a continué à appuyer, passant la main gauche sur le dessus lorsqu’il était serré. Adesanya a essayé d’attacher haut, mais la défense de Gastelum était solide, et il a riposté avec un beau coup de poing droit au milieu. La grande gauche a également suivi peu de temps après.

Adesanya a fait de son mieux pour glisser et se déplacer à l’extérieur, mais Gastelum a incontestablement trouvé la marque. Alors qu’il gagnait en confiance, Gastelum pressa et Adesanya lui fit payer avec un contre-droit qui l’envoya s’écraser au sol. Adesanya a suivi, mais Gastelum a pu se remettre sur ses pieds et se réinitialiser.

Les coups de poing d’Adesanya commençaient à atterrir avec plus d’autorité au fur et à mesure que le round se déroulait. Il a bien contré et a de nouveau vu une main droite claquer la tête de son adversaire en arrière. Un coude inversé lisse a stupéfié Gastelum, qui a tiré pour le retrait sans succès après avoir été vacillé. Gastelum a de nouveau attrapé le corps dans les dernières secondes mais n’a pas pu se battre au sol.

Gastelum est apparu sous tension pour démarrer le troisième, rebondissant légèrement à l’extérieur et se chargeant sur la grande gauche. La foule a commencé à chanter le nom d’Adesanya et il avait l’air confiant de l’extérieur. Un bref corps à corps thaïlandais a vu Adesanya poser un genou au milieu, mais Gastelum s’est éloigné et est resté debout. Gastelum a bondi en avant avec quelques mains droites, mais les compteurs d’Adesanya étaient au bon moment et ont prouvé les coups les plus efficaces.

La main droite d’Adesanya a vraiment commencé à trouver une maison au fur et à mesure que le tour se déroulait, et le visage de Gastelum montrait l’usure des coups. Dans les 90 dernières secondes, Gastelum a pu avancer et marquer un retrait net, mais Adesanya s’est immédiatement précipité et s’est relevé, cherchant à frapper. Les deux ont échangé quelques coups de pied bas avant la cloche, et le round s’est terminé sur les pieds.

Gastelum s’est avancé rapidement dans le quatrième, et ses coups de poing sont venus avec de mauvaises intentions. Adesanya a été forcé de se déplacer latéralement pour éviter la poursuite, mais il a finalement retrouvé son chemin vers le centre de la cage. La main droite d’Adesanya a de nouveau trouvé une maison, mais Gastelum a pu la secouer et reprendre son attaque de pression, finissant par pénétrer à l’intérieur et en tenant brièvement un corps à corps, bien qu’il n’ait pas été en mesure de capitaliser.

Adesanya a essayé de monter la chaleur tard dans le cadre, bien que ses coups aient été accueillis par des réponses puissantes. Chaque fois qu’Adesanya tentait de se décharger complètement, Gastelum se retournait avec des réponses menaçantes. Un coup de pied élevé de Gastelum a atterri net et a stupéfait Adesanya dans la dernière minute, et il n’a pas pu cacher les répercussions. Gastelum a chargé de capitaliser, mais Adesanya a pu éviter les suivis et se précipiter en sécurité. Adesanya appuya sur la cloche, et la ronde se termina contre la clôture.

Avec la lutte dans la balance dans le tour final, la foule s’est levée. Gastelum était à nouveau incroyablement agressif pour ouvrir, mais Adesanya s’est déplacé vers la gauche et n’a pas eu de problèmes. Adesanya a coupé la jambe et a ensuite donné quelques coups de poing qui ont atterri, mais Gastelum ne voulait pas s’en aller. Gastelum a continué à traquer du centre avant de tirer à l’intérieur et de chercher le démontage. Adesanya riposta avec une guillotine, mais Gastelum en sortit après plusieurs moments très tendus. Alors qu’ils touchaient le sol, Gastelum a glissé vers le haut, mais Adesanya a menacé avec un étranglement triangulaire puis un brassard dans une course incroyable. Gastelum se libéra et les deux se remirent sur pied.

Au redémarrage, Adesanya s’est mis au travail, poivrant son adversaire de coups de poing raides au visage. Gastelum les a tous absorbés et a reculé, mais il était clair que les grèves avaient un effet. Les coups de poing rapides d’Adesanya ont continué de marquer, et Gastelum a échoué lors d’une tentative de retrait. Le temps passant, Gastelum avança. Cependant, ce sont les coups de poing d’Adesanya qui étaient vrais, et il a de nouveau laissé tomber son adversaire avec un peu plus d’une minute.

Gastelum a refusé de s’en aller aussi facilement, rampant sur ses pieds et cherchant à attaquer. Cependant, Adesanya était là pour faire plus de dégâts, sanglant Gastelum et l’envoyant s’écraser sur la toile. Gastelum se tenait une fois de plus, mais Adesanya était implacable et le laissa tomber une fois de plus, terminant le tour final avec un barrage de coups de poing sur le sol. En fin de compte, Adesanya a remporté la victoire par décision et le titre provisoire avec des scores de 48-46 dans tous les domaines. Il irait ensuite réussir à unifier les titres avec un KO de deuxième tour de Robert Whittaker à l’UFC 243 en octobre.

.