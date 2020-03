Israël Adesanya contre Paulo Costa: qui est le favori?

Au cours des prochains mois Israël Adesanya contre Paulo Costa se battront pour le Championnat du monde des poids moyens de l’UFC. Le monarque a récemment défendu le titre et n’a plus de challengers en vue. Le Brésilien est depuis des mois, les deux ont une rivalité, et il n’y a que l’annonce officielle avec la date et l’événement où ils s’affronteront dans l’un des combats les plus attendus de 2020.

En attendant d’en savoir plus, nous savons qui est le favori pour les bookmakers (via BestFightOdds.com).

Israël Adesanya vs Paulo Costa: le favori

En ce moment, Adesanya est le favori (-185) sur Costa (+160). La différence n’est pas grande mais la plupart croient que le champion sera le seul à réussir quand les deux s’affronteront. Ces cotes de pari signifient que s’ils misent 100 $ pour cela, ils gagneront 185, tandis que s’ils misent 100 $ pour le challenger, ils gagneront 160.

Adesanya entrera dans le combat avec un record invaincu de 19-0 et en tant que champion. Costa est également invaincu, 13-0, bien que dans son cas, nous devons garder à l’esprit qu’il a été vaincu lors de son deuxième match dans The Ultimate Fighter: Brazil 3. Les deux sont maintenant ceux qui ont un meilleur élan dans les poids moyens et n’importe qui pourrait réussir. La seule chose claire est que ce sera un grand combat, peut-être l’un des meilleurs de l’année.