Israël Adesanya contre Robert Whittaker vidéo de combat libre

Avant la première défense du titre des poids moyens d’Israël Adesanya à l’UFC 248, vous pouvez revivre la performance qui a fait de lui le champion de l’UFC.

Après avoir remporté la ceinture intérimaire dans une performance “Fight of the Year” à l’UFC 236, Adesanya a affronté le champion incontesté Robert Whittaker à l’UFC 243 dans une lutte pour des droits de vantardise massifs Down Under.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir la victoire du champion. Samedi, Adesanya rencontre Yoel Romero dans la tête d’affiche de l’UFC 248 au T-Mobile Arena de Las Vegas.