Israël Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248

La cote d’ouverture des paris a été publiée pour le prochain combat pour le titre entre le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, et le challenger Yoel Romero à l’UFC 248.

L’UFC a officialisé jeudi soir la finale du titre des poids moyens pour l’UFC 248, qui aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Adesanya contre Romero sera à la tête de l’événement à la carte. Le co-événement principal voit la championne des poids paille de l’UFC Weili Zhang affronter l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk.

Vendredi, les paris sportifs ont dévoilé la cote d’ouverture de Adesanya contre Romero. Découvrez-les, gracieuseté de BestFightOdds.com.

UFC 248: Israël Adesanya (-185) contre Yoel Romero (+145) https://t.co/StzSvf72i7 @stylebender

– BestFightOdds (@BestFightOdds) 17 janvier 2020

UFC 248 – Cotes d’ouverture

Israël Adesanya -185

Yoel Romero +145

Adesanya a ouvert en tant que favori des paris -185. Cela signifie que vous devrez parier 185 $ pour gagner 100 $. Romero a ouvert comme un outsider de paris +145. Cela signifie que vous devrez parier 100 $ pour gagner 145 $.

Adesanya (18-0) est un parfait 7-0 à l’UFC depuis ses débuts promotionnels à l’UFC 221 en février 2018. Au cours des deux années qui ont suivi, Adesanya est devenue une superstar légitime dans le monde des arts martiaux mixtes. Lors de la dernière sortie d’Adesanya, “The Last Stylebender” a éliminé Robert Whittaker à l’UFC 243 pour capturer la sangle de poids moyen. Il était prêt à combattre Paulo Costa, mais avec Costa blessé, l’UFC a décidé d’affronter Adesanya contre Romero à la place.

Romero (13-4) est l’un des poids moyens les plus dangereux du jeu. Bien qu’il ait 42 ans, Romero est toujours largement respecté comme l’un des meilleurs combattants de sa division. Il vient de subir des défaites consécutives contre Costa et Whittaker, mais les deux combats étaient très serrés et malgré les pertes, l’UFC lui a quand même donné un coup de tête. La dernière victoire de Romero est survenue à l’UFC 221 le 21 février, quand il a éliminé Luke Rockhold sur la même carte qu’Adesanya a fait ses débuts à l’UFC.

À qui mettriez-vous votre argent compte tenu des cotes d’ouverture pour Israel Adesanya contre Yoel Romero?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.