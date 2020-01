Israel Adesanya contre Yoel Romero officiel pour l’UFC 248

PhotoCred: YouTube / MMA Fighting

La première défense du titre d’Israël Adesanya est prévue alors qu’il fera la une de l’UFC 248 contre l’homme qu’il a appelé, Yoel Romero.

Selon Brett Okamoto d’ESPN, Adesanya vs Romero est officiel par le président de l’UFC, Dana White. TalkMMA (alias Dizz) sur Twitter a été le premier à signaler que le combat était ciblé pour cette carte.

RUPTURE: Israël Adesanya (@stylebender) contre Yoel Romero (@YoelRomeroMMA) sera le titre de l’UFC 248 à Las Vegas par Dana White. Adesanya avait hâte de se battre. Grand dans le désert le 7 mars. Pic.twitter.com/pnx6M5aNoW

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 17 janvier 2020

Israel Adesanya vient de remporter une victoire de deuxième ronde par TKO contre Robert Whittaker à l’UFC 243 pour remporter le titre des poids moyens. Avant cela, il avait un candidat «Fight of the Year» contre Kelvin Gastelum qu’il a remporté par décision de remporter le titre intermédiaire de poids moyen. En 2019, il a également battu Anderson Silva.

Dans la carrière de l’UFC «The Last Stylebender», il a également remporté des victoires notables contre Derek Brunson, Brad Tavares et Marvin Vettori.

Yoel Romero, quant à lui, obtient le combat pour le titre sur une séquence de deux défaites consécutives. Dans son dernier combat, il a abandonné une décision à Paulo Costa à l’UFC 241. Avant cela, il a perdu une décision à Robert Whittaker dans un combat sans titre parce qu’il avait manqué de poids.

Romero est l’un des combattants les plus effrayants de la division des poids moyens, mais n’a que 1-3 buts à ses quatre derniers combats au total et a manqué de poids dans deux de ces combats. Romero a des victoires à élimination directe contre les anciens champions de Luke Rockhold, Lyoto Machida et Chris Weidman sur son CV.

Adesanya et Romero se font des va-et-vient depuis longtemps sur les réseaux sociaux depuis que Costa s’est blessé. Il est même arrivé au point que The Last Stylebender a déclaré que le combat était terminé. La blessure du Brésilien a ouvert la voie à Romero.

L’UFC 248 descendra le 7 mars de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada et présente également Weili Zhang défendant son titre de poids paille contre Joanna Jedrzejczyk.

Selon vous, qui gagnera ce combat entre Israël Adesanya et Yoel Romero à l’UFC 248? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.