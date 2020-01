Israël Adesanya déchaîne une critique cinglante de l’héritage de Jon Jones: «Vous êtes un tricheur de stéroïdes»

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Israel Adesanya a fait toute une entrée pour son combat pour le titre des poids moyens UFC 243 avec Robert Whittaker. Alors que de nombreux fans ont célébré son débrayage élaboré, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, n’a pas été impressionné et n’a pas caché ce fait.

Lors d’une récente interview avec ESPN, Adesanya a répondu à la critique de Jones de son débrayage de l’UFC 243. Il ne s’est pas retenu, profitant de l’occasion pour dénigrer tout l’héritage de Jones à l’UFC.

“C’est une autre chose que la mère de famille * a dit”, a commencé Adesanya (via MMA Fighting). “Jon Jones, fils de pute Jones, il dit:” Eh bien, quand j’aurai fini, je suis content que les gens se souviennent de mes éloges plutôt que de mon départ. “C’est comme, tais-toi. Les gens vont se souvenir de toi parce que tu es un tricheur de drogue. Vous êtes un tricheur stéroïde. C’est ce dont ils se souviendront. Tout ce que vous avez fait après Shogun [Rua], plus personne ne s’en soucie vraiment parce qu’ils savent que vous avez triché. Vous êtes apparu le même mois que votre frère en 2016. C’est tout ce dont ils se souviendront. Donc mes débrayages vont être encore plus importants que toute sa carrière. »

Dans la même interview, Adesanya a promis que sa carrière de MMA ne faisait que commencer. Il pense que la carrière de Jones est à un stade très différent.

“Comme je l’ai dit, je ne fais que commencer.”, A déclaré Adesanya. «Je f * cque près de deux ans à l’UFC. Seulement deux ans dans cette f * cking company. Imaginez ce que je vais faire dans les cinq, six, sept prochaines années. Je n’ai que deux ans. [Jones is] déjà un boomer. Il est vieux, il est lavé. Alors oui, des débrayages aux KO. Vous êtes les bienvenus.”

Israel Adesanya se prépare actuellement à défendre sa ceinture de poids moyen contre le féroce concurrent Yoel Romero. Le combat n’est toujours pas officiel, mais le champion dit que c’est fait.

Jones, quant à lui, tentera de défendre le titre des poids lourds légers de l’UFC lors de l’UFC 247 le 8 février, lorsqu’il affrontera l’invaincu Dominick Reyes.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.