Israël Adesanya défend son titre contre Yoel Romero

Israël Adesanya et Yoel Romero ont demandé et ils ont reçu.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) défendra son titre de poids moyen UFC contre Romero (13-4 MMA, 9-4 UFC) dans l’événement principal de l’UFC 248.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.

Les rumeurs d’un affrontement entre Adesanya et Romero ont commencé le 29 octobre, quand Adesanya a tweeté une capture d’écran d’une conversation textuelle entre lui et l’entraîneur Eugene Bareman. Dans la conversation, son entraîneur a suggéré que Romero soit le prochain. Adesanya a accepté.

Le tweet a déclenché des semaines de va-et-vient respectueux, les deux hommes appelant à une lutte l’un contre l’autre. Mais pourquoi Romero? Adesanya a expliqué son désir de lutter contre le challenger pour le titre à deux reprises dans une interview de novembre.

“Personne n’a demandé à combattre Yoel”, a déclaré Adesanya. «J’ai dit que je veux combattre le plus méchant (explosif) là-dedans. Nous l’avons donc rappelé même s’il était sur une séquence de deux défaites consécutives. Il a perdu trois de ses quatre derniers matchs.

«Pour le plus net, ce n’est pas seulement bon pour les affaires. Je suis un homme de bienfaisance et je pense que c’est une bête. Indépendamment des enregistrements. Enregistrements (explicatifs). C’est un mauvais (explétif). “

L’UFC 248 marquera la première défense du titre UFC d’Adesanya. Début octobre, Adesanya a échangé son titre provisoire contre un titre incontesté en éliminant le champion d’alors, Robert Whittaker, au deuxième tour de leur tête d’affiche de l’UFC 243.

Avant la victoire, Adesanya a battu Kelvin Gastelum dans un candidat du «combat de l’année» à l’UFC 236 en avril. “The Last Style Bender” est invaincu dans son mandat à l’UFC, détenant également des victoires sur Brad Tavares et Derek Brunson, entre autres.

Quant à Romero, le poids moyen de 42 ans a perdu ses deux combats les plus récents – et trois de ses quatre plus récents. Avec trois défaites dans cette séquence, deux décisions serrées ont été abandonnées à Robert Whittaker. Le troisième, et le plus récent, a été une perte de décision serrée face à Paulo Costa lors de l’UFC 241 en août.

Cette semaine, pendant la semaine de combat de l’UFC 246 à Las Vegas, il y a eu des grondements invaincus Paulo Costa pourrait obtenir le prochain coup à la ceinture au lieu de Romero, car il est devenu évident qu’un combat allait devoir être fait bientôt, avec moins de deux mois aller jusqu’à l’UFC 248. Mais l’annonce a mis fin à ces pourparlers une fois pour toutes.

