Israël Adesanya dénonce Yoel Romero pour avoir ruiné le tir du titre de l’UFC 248 «surdoué»

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a critiqué le concurrent Yoel Romero pour une mauvaise performance dans leur combat pour le titre à l’UFC 248.

Adesanya et Romero ont mené l’un des pires combats pour le titre de l’histoire de l’UFC, les deux hommes ayant refusé de s’engager l’un avec l’autre et chacun a montré un manque d’agressivité choquant lors du combat. Le combat a duré toute la distance de cinq rounds, Adesanya surclassant légèrement Romero pour conserver son titre par décision unanime dans un combat que les fans du MMA ont trouvé ennuyeux à regarder.

S’adressant à Ariel Helwani le lundi après le combat, Adesanya a critiqué Romero pour avoir soufflé sa chance de combat pour le titre. Malgré le fait que Romero ait perdu ses deux derniers combats, l’UFC lui a tout de même donné le coup du titre car Adesanya a demandé le combat. Au lieu de pousser l’action, Romero n’a rien fait et Adesanya est contrarié par son adversaire.

“Il n’avait pas le droit d’être là-bas avec moi, mais je lui ai donné le coup… c’était un cadeau de ma part.” @ Stylebender dit que Yoel Romero devra vivre avec la façon dont il a abordé son “dernier titre f” —Ing shot “pour le reste de sa vie (via @arielhelwani) pic.twitter.com/qFmT2fFjyl

– ESPN MMA (@espnmma) 9 mars 2020

«J’adore me battre, c’est ce que j’aime faire. Donc, après le combat, j’étais frustré, je me disais: «Tu vas agir comme ça?» Moi et lui savons que vous pouvez agir tout ce que vous voulez, vous pouvez essayer de mettre la foule du côté tout ce que vous voulez, frère. Moi et lui savons, moi et lui savons qui a poussé ce combat, moi et lui savons qui a marqué dans ce combat. Donc je veux dire, il doit vivre avec ça pour le reste de sa vie », a déclaré Adesanya.

«Il avait encore un tir sur cette ceinture. Il ne méritait même pas d’être là avec moi. Il n’avait pas le droit d’être là avec moi. Mais je lui ai donné le coup parce que je pensais: «D’accord, c’est le gars dont tout le monde a peur, tout le monde ne veut pas se battre, laissez-moi voir de quoi il s’agit.» Alors je l’ai appelé, je lui ai donné le tiré après une séquence de trois défaites consécutives, c’était un cadeau de ma part. Donc le fait qu’il ait abordé le combat comme ça, ce sera son dernier tir au titre. C’est quelque chose avec lequel il devra vivre pour le restant de ses jours.

Êtes-vous d’accord avec ce qu’Israël Adesanya a dit à propos de Yoel Romero?