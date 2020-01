Israël Adesanya dit que cela rendra sa lutte contre Yoel Romero “facile”

Yoel Romero il doit être le combattant le plus redouté parmi les poids moyens, et c’est pour cette raison particulière que l’actuel monarque de la division, Israel Adesanya, voulait lui faire face pour sa première défense de départ.

Avec les deux lignes directrices pour jouer dans le UFC 248 En mars, beaucoup considèrent le Cubain de 42 ans comme la plus grande menace pour “The Last Stylebender” en ce moment. Cependant, le combattant d’origine nigériane estime que, comme dans son combat avec Robert Whittaker dans le UFC 243, rendra les choses faciles.

«J’ai eu des tests difficiles. Je crois toujours que Kelvin (Gastelum) a été le plus dur que j’ai eu jusqu’à présent », a-t-il déclaré à Submission Radio (via MMA Junkie). «Mais nous verrons. Je ne pense pas que Romero soit le test le plus difficile auquel je devrai faire face. À cause de la façon dont les choses se passent, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce ne sera pas facile, mais je vais le faire paraître facile. J’ai dit la même chose au sujet du combat avec Whittaker. Tout le monde m’a licencié quand j’ai dit que ça rendrait les choses plus faciles. Et qu’est-ce que j’ai fait? Je ressens la même chose pour ce combat. Yoel est un gars qui vient de se battre contre quelqu’un (Paulo Costa) qui se tenait devant lui tout le temps. Il se tenait devant lui tout le temps, et c’était comme un sac de boxe, ce que je ne suis pas. »

L’UFC 248 a lieu le 7 mars à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.