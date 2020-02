Israël Adesanya dit que Jon Jones est “ échoué ” après la performance de l’UFC 247

Israel Adesanya n’a pas été impressionné par la performance de Jon Jones à l’UFC 247.

Dans l’événement principal de l’UFC 247, Jones a devancé une victoire décisive sur Dominick Reyes, dans un combat que de nombreux combattants et fans pensaient que le challenger avait gagné. C’était un combat serré et pour le deuxième combat consécutif, beaucoup pensaient que «Bones» aurait dû perdre son titre.

Bien qu’il ait gagné aux yeux des juges, son rival en Israël, Adesanya, n’a pas été impressionné par la performance de «Bones». Il croit que le champion des poids lourds légers, qui a régné sur la division depuis 2011, est maintenant échoué.

“Je l’ai vu. J’ai vu ce que j’avais besoin de voir », a déclaré Adesanya à SportingNews. Au cinquième tour, il a essayé de l’allumer, mais il n’a pas pu. Comparez son cinquième tour à mon cinquième tour contre Kelvin Gastelum, il y a une différence.

«Il a échoué. Il a fini », a poursuivi Adesanya. «Ses meilleures années sont derrière lui. Il est toujours génial, mais il a échoué maintenant. Il ne faisait pas s—. Il gagnait les manches, mais il ne faisait pas vraiment de s, il essayait, mais il y a des niveaux à cela. “

Bien qu’Israël Adesanya et Jon Jones se soient affrontés pendant des mois dans des interviews, il ne pense pas que Bones ait perdu. Au lieu de cela, il pense que le combat aurait dû être marqué par un match nul et que les deux auraient pu le reprendre.

“C’est pas passé loin. Il y a des façons de voir ce combat », a-t-il déclaré. «Certaines personnes l’ont marqué Jones, d’autres l’ont marqué Dominick. Dominick pensait qu’il avait gagné le combat, Jones pensait qu’il avait gagné le combat. Certains disent dessiner. Je lui aurais donné un tirage au sort, mais c’est une de ces choses; ils l’ont mis sur la ligne et ce fut un bon combat, mais je lui donne un match nul. “

Avec la rivalité qui se prépare, les deux hommes doivent garder leur ceinture. Pour Adesanya, il devrait combattre Yoel Romero à l’UFC 248 mais reste catégorique: il combattra Jones en 2021 et prouvera à tout le monde qu’il est le meilleur.

“J’ai vu ce que j’avais besoin de voir; Je suis le gars », a-t-il dit. «D’abord, je dois m’occuper de Romero. Je dois m’occuper de Paulo Costa et peut-être de Jared Cannonier, mais en 2021 – peu m’importe si [Jones is] toujours le champion ou pas – Raiders Stadium [in Las Vegas] en 2021, je vais y monter jusqu’à 205 et faire ce que je fais. “

