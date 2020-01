Israël Adesanya dit que le combat contre Yoel Romero est «terminé»

Image via @stylebender sur Instagram

Israel Adesanya fera sa première défense du titre des poids moyens de l’UFC face à l’ancien challenger en titre Yoel Romero.

Le combat a été initialement rapporté par @TalkMMA sur Twitter, et Adesanya l’a officialisé dans une récente interview avec ESPN, le partenaire de diffusion officiel de l’UFC.

«Le combat est terminé. Ne vous y trompez pas, je continue de travailler », a déclaré Adesanya (via The Mac Life). «Je me prépare toujours pour ma deuxième défense de titre contre un vétéran (Romero) du match. Un vétéran de la lutte, une mère acharnée, le boogeyman de la division. Le gars que personne n’appelle. “

Adesanya a révélé que le combat aura lieu à l’UFC 248 à Las Vegas en mars, une carte qui sera co-titrée par un combat pour le titre de poids entre le champion en titre Weili Zhang et l’ancien champion Joanna Jedrzejczyk.

Israel Adesanya est devenu le champion incontesté des poids moyens en octobre, lorsqu’il a éliminé l’ancien champion Robert Whittaker dans le tournoi principal de l’UFC 243. Il a remporté le titre provisoire plus tôt en 2019, battant Kelvin Gastelum dans une guerre inoubliable et sans doute le meilleur combat du année.

L’attente initiale était que le premier challenger d’Adesanya viendrait sous la forme du mastodonte brésilien Paulo Costa, qui a battu Romero par décision controversée à l’UFC 241 en août. Lorsque Costa a été mis à l’écart d’une blessure, Romero a été désigné comme le prochain homme en ligne – en particulier lorsque Adesanya a lui-même appelé pour le match.

Depuis eux, Adesanya et Romero ont fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, déclenchant une rivalité divertissante qui aboutira presque certainement à un combat divertissant.

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Yoel Romero et Israel Adesanya entreront ensemble dans la cage à l’UFC 248? Adesanya ramènera-t-il le titre en Nouvelle-Zélande, ou Romero le glissera-t-il pour lui-même? Faites votre choix dans la section des commentaires.

