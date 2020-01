Israël Adesanya dit qu’il fera en sorte que le combat de Yoel Romero «paraisse facile»

Israel Adesanya est plein de confiance avant son combat pour le titre contre Yoel Romero.

Dans l’événement principal de l’UFC 248, Adesanya tentera de défendre son titre pour la première fois lorsqu’il affrontera Romero. Pourtant, “The Last Stylebender” a révélé qu’il était difficile de convaincre l’UFC de faire ce combat avec le Cubain à Romero sur une séquence de deux défaites.

«C’était difficile de le vendre à [the UFC] parce qu’ils étaient comme, nous ne pouvons pas donner un coup de titre à un gars qui a eu de nombreux coups de titre, qui est connu pour ses petits mouvements vétérinaires ou pour avoir triché “AKA”, et c’est juste un gars qu’ils ne pensaient pas pouvoir le vendre », A récemment déclaré Israel Adesanya à Submission Radio (via MMA Fighting). «Mais je leur ai dit que je le vendrais, je serais le seul à le mettre. Parce que c’est le gars que les gens espéraient [would beat me]. Ce n’est pas vraiment à propos de lui. Ils ne viennent pas le regarder, ils viennent me regarder parce qu’ils espèrent que c’est lui qui me sortira.

“Parce que dès le départ, depuis mon premier combat à l’UFC, tout ce qu’ils ont dit était,” Nourris-le à Romero “, et” Il le démontera et c’est fini “. C’est ce que tous les occasionnels ont ressenti, c’est ce que tous les experts ont ressenti », a-t-il ajouté. “Donc, j’ai juste l’impression qu’il est l’un de ces gars, je pense que c’est l’un de ces gars qu’il est … Je veux dire, il fait peur à Darren Till. Je ne le vois pas, mais oui, c’est le gars qui fait peur à beaucoup de gens. Et personne ne demande de le combattre, alors je fais quelque chose de différent. “

Même si Romero est sur une séquence de deux défaites consécutives, il reste l’un des combats les plus effrayants chez les poids moyens. Il a un pouvoir KO et une très bonne lutte. Mais, Israël Adesanya est convaincu qu’il lèvera la main et le fera très facilement.

“J’ai eu des tests difficiles », a déclaré Adesanya. «En ce moment, je pense toujours que Kelvin a été mon combat le plus difficile jusqu’à présent physiquement. Mentalement, Anderson a été mon combat le plus dur jusqu’à présent. Mais nous verrons. Cela reste à dire. Je ne pense pas qu’il va l’être. Comme la façon dont le match se déroule, je ne pense pas vraiment qu’il va l’être. Je pense qu’il va être assez… pas facile, mais je vais le faire paraître facile.

«Je l’ai dit à propos du combat contre Robert, parce que tout le monde me comptait. Ils ont dit: “mec, c’est ça, nah, tu ne peux pas baiser avec Robert”, ceci et cela. Et j’ai dit que je vais faire en sorte que ça paraisse facile. Et qu’est-ce que j’ai fait? Je l’ai fait paraître facile, je ressens juste la même chose pour celui-ci aussi. Je ne pense pas … Yoel est un gars qui a combattu quelqu’un qui reste juste en face de lui. Il reste devant lui, et oui, il aime un sac de boxe, et je ne le suis pas. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.