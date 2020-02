Israël Adesanya dit qu’il fera face à un combattant de secours si Romero manque de poids

Gagner 185 livres n’est pas un processus facile pour le concurrent cubain Yoel Romero, mais le champion actuel Israel Adesanya n’est pas prêt à lui rendre service avant leur match à l’UFC 248.

En fait, Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) a déclaré que si Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) ne touchait pas la marque avant leur événement du 7 mars à Las Vegas, “The Soldier of Dieu »ne devrait pas s’attendre à entrer dans la cage cette nuit-là. Adesanya veut s’assurer qu’il obtient un rubis rouge pour sa ceinture de championnat, le joyau qui est attribué à un combattant pour chaque défense réussie de son titre.

“S’il manque de poids, tout ce que je sais, c’est que je veux 80% de son contrôle (explétif)”, a déclaré Adesanya lors d’une conférence de presse aujourd’hui en Nouvelle-Zélande. «C’est la seule chose qui me fait chier, car alors ça ne serait pas classé avec un rubis rouge sur ma ceinture s’il ne fait pas de poids, et ça me ferait vraiment chier, et je donnerais probablement le coup à quelqu’un sinon qui le mérite. Je pourrais demander le remplacement.

“S’il ne fait pas de poids, je pourrais dire,” Jared Cannonier, intervenez “, ou Darren Till – s’il peut le faire – intervenez, parce que, oui, (explétif) tout cela.”

Adesanya a déclaré spécifiquement aux responsables de l’UFC qu’il voulait se battre avec Romero avant qu’ils ne soient réservés pour l’UFC 248. Mais il est clair que son mépris pour le puissant lutteur se construit. Alors qu’Adesanya s’est rendue aux États-Unis pour une conférence de presse au début du mois, Romero n’a pas rendu la pareille pour la session d’aujourd’hui en Nouvelle-Zélande.

“(Explétif) ceci (explétif)”, a déclaré Adesanya. “Il ne s’est même pas présenté. Je suis allé jusqu’en Amérique pendant une journée. Je me suis présenté et j’ai fait mon truc. Il ne peut même pas apparaître. Le manque de respect. L’audace. “

En supposant que Romero frappe sa marque, le combat produira un choc de styles intrigant. Adesanya est l’un des attaquants les plus impressionnants de ce sport aujourd’hui, tandis que Romero est médaillé olympique en lutte. Pourtant, Adesanya met en garde tous ceux qui pensent qu’il ne peut pas lutter également.

“S’il est lourd avec la lutte, il vaut mieux préparer un déjeuner parce qu’il va y passer une longue journée”, a déclaré Adesanya. «Étalement et bagarre. Quand je m’étale, mes noix vont être à l’arrière de sa tête. Je vais pousser sa tête vers le bas et je vais le frapper au visage avec un uppercut. “

Reste à savoir s’il peut exécuter ce plan, mais Adesanya a clairement indiqué que Romero ne devrait pas s’attendre au même luxe qu’il lui a été offert lorsqu’il a manqué de poids pour les combats de 2018 avec Robert Whittaker et Luke Rockhold – des combats qui ont été contestés malgré son infraction. .

“C’est un gars qui ne respecte pas le sport”, a déclaré Adesanya. «Lorsqu’il s’est battu, sa dernière victoire était à 221.… Mec, ce sont les échecs, pas les dames. … Il avait deux heures pour essayer de prendre du poids. Il a décidé de ne pas faire le poids, et tu sais pourquoi? Il a décidé: «Je vais prendre l’amende… mais je ne me déshydraterai pas au point où je ne pourrai pas me battre, et de cette façon, il pourra aller là-bas, assommer Rockhold, puis pourra continuer et se battre pour la ceinture (explétive).

“Pour moi, il vaut mieux faire du poids parce que je me prépare, mec. Sérieusement.”

