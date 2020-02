Israël Adesanya envisage une future défense de son titre contre Darren Till dans un stade de Londres

Image: @stylebender sur Instagram

Israël Adesanya sait qu’il combattra Darren Till un jour.

Adesanya, est prêt pour sa première défense de titre contre Yoel Romero à l’UFC 248, dans un combat qui, selon lui, sera facile. Ainsi, “The Last Stylebender” est activement à la recherche de futurs combats et a les yeux rivés sur Darren Till. Lui et l’Anglais s’entendent très bien mais il sait en termes de style, c’est un combat qui doit avoir lieu.

«Nous sommes cool, j’aime Darren. Nous savons déjà que nous allons nous battre un jour, nous le ferons pour la culture du combat. C’est une confrontation stylistique à ne pas manquer, pas à cette époque », a déclaré Israel Adesanya sur Submission Radio. «Ça ne va pas m’échapper. Je l’aime bien, c’est un bon garçon. Je pense que nous nous entendons très bien. »

Même si Israël Adesanya est le champion, il dit qu’il aimerait avoir cette défense du titre à Londres, en Angleterre, dans un spectacle de stade. Il sait à quel point le marché européen est grand et à quel point une étoile Till est là. Cela lui donne également une chance d’aller à Londres.

“Je ne suis pas encore allé à Londres, alors quelle meilleure excuse … Quelle meilleure raison pour aller à Londres que pour vendre un spectacle de stade là-bas et combattre l’un de leurs fils, Darren Till”, a-t-il déclaré.

Darren Till vient de réussir ses débuts en poids moyen où il a devancé une décision partagée sur Kelvin Gastelum à l’UFC 244. La victoire a également brisé sa séquence de deux défaites consécutives. Là, il a été éliminé par Jorge Masvidal et soumis par Tyron Woodley dans une lutte pour le titre des poids mi-moyens.

Till devait se battre à l’UFC 248 contre Jared Cannonier, mais Dana White a déclaré qu’il ne serait pas dû à une blessure à la cheville. Mais, Till dit que cela est dû à l’argent offert.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qu’un éventuel échec entre Israël Adesanya et Darren Till dans un stade de Londres serait un combat massif.

Seriez-vous intéressé à voir Israël Adesanya combattre Darren Till dans un stade de Londres? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.