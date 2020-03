Israël Adesanya était en colère contre Jon Jones via les réseaux sociaux

Ce n’était pas un, ni deux … il y en avait trois !! Les tweets que l’actuel lui a dédiés Champion poids moyen de UFCNigérian Israël Adesanya al Championmais dans le Poids semi-completJon Jones, en raison de l’arrestation que ce dernier a subie dans la matinée de ce jeudi à Albuquerque, aux États-Unis.

Il a d’abord fait référence à un précédent article de Jones où il a dit:

Première fois dans l’histoire.

Nous pouvons sauver la race humaine en restant devant la télévision. Et ne fais rien. Ne la gâchons pas

Pour “finir” plus tard avec sa publication:

“Témoignez !! attraper l’esprit saint

Laissez Morgan hors de ce «vieil» ami.

@JonnyBones étant @JonnyBones

Certaines «chèvres» sont têtues, certaines «chèvres» sont juste stupides lol #mememajesty

La rivalité, via les réseaux sociaux, entre les deux est bien connue et ancienne; et avant chaque situation présentée, ils en profitent pour «tirer» sur leur cyber-rival; on ne sait pas si un jour cette rivalité pourra être portée à l’octogone.