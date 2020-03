Israël Adesanya était en larmes après avoir remporté ses débuts à l’UFC

La montée fulgurante d’Israël Adesanya a vraiment été spéciale à regarder. Dire qu’il est devenu champion poids moyen de l’UFC en moins de deux ans et reste invaincu est remarquable.

Et maintenant, grâce à une vidéo publiée par l’UFC, nous savons que tout a commencé avec lui transportant tellement d’émotion dans l’octogone avant ses débuts promotionnels le 11 février 2018. Ce soir-là à l’UFC 221 à Perth, en Australie, Adesanya a pris sur Rob Wilkinson. Adesanya a connu un départ lent, mais au deuxième tour, il a terminé le combat avec des coups de poing pour une victoire TKO.

Par la suite, Adesanya a laissé échapper toute son émotion et était en larmes alors qu’il traversait le tunnel de l’arène et réfléchissait à son voyage, se rappelant comment il avait fait une promesse à un ami décédé.

C’est un clip incroyable à regarder (via Twitter).

Adesanya revient dans l’octogone ce samedi à l’UFC 248 à Las Vegas, où il défendra son titre contre Yoel Romero en tête d’affiche.

