Israël Adesanya explique comment il va contrer la lutte de Yoel Romero

PhotoCred: YouTube / MMA Fighting

Israel Adesanya sait qu’il est prêt à relever un défi lorsqu’il affrontera Yoel Romero à l’UFC 248. Mais le champion des poids moyens croit qu’il a le numéro de son adversaire et sait ce qu’il faut pour annuler sa lutte.

Plus tôt cette semaine, “The Last Stylebender” s’est assis pour une interview avec Yahoo Sports pour discuter de sa première défense de titre en mars. Son prochain adversaire, «Le soldat de Dieu», a placé la barre très haut avec ses antécédents de lutte olympique et ses coups de grâce brutaux contre Lyoto Machida et Luke Rockhold.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait pour surmonter l’avantage de lutte de Romero, Adesanya a souligné son jeu de jambes comme une solution potentielle.

«Pourquoi tout le monde a-t-il si peur de cet humain? Il est humain à la fin de la journée, il est juste un autre gars qui saigne si vous le coupez “, a déclaré Adesanya.” Il transpire et il dégage des gaz, je ne gaspille pas.

“Je peux aussi contrôler où va le combat, à cause de mon jeu de jambes”, a ajouté Adesanya. «La lutte ne commence pas toujours tout de suite après le corps à corps. Cela commence par les pieds, où vous êtes les pieds, et il est à plat. Je ne le suis pas, j’ai vraiment un bon jeu de jambes, et aussi, quand il met la main sur toi. C’est difficile de mettre la main sur moi quand tu ne peux pas me voir. Il n’arrête pas de dire “Je te vois bientôt garçon.” Non, tu ne le feras pas. “

Malgré la réputation de Romero en tant que frappeur lourd, Israel Adesanya pense que son insaisissable dans la cage annulera toute offense de son adversaire. Le Last Stylebender a plus d’une décennie d’expérience dans le raffinement de son jeu de jambes grâce au kickboxing et au Muay Thai, mais il est un combattant aux multiples facettes. Son style de combat est clinquant, mais il parvient subtilement à utiliser à maintes reprises trois principales déceptions; la feinte de la hanche, la feinte de l’épaule et le coup de pied «point d’interrogation» pour renverser ses concurrents.

L’arsenal d’Adesanya a conquis des stars de poids moyen comme Anderson, Silva, Kelvin Gastelum et Robert Whittaker.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.