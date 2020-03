Israël Adesanya explique pourquoi il est bien préparé pour faire face à la célébrité

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, est déjà une grande star, mais on s’attend à ce que cela devienne une superstar pour la promotion.

Superstardom, bien sûr, s’accompagne d’une pression unique.

Au fil des ans, nous avons vu d’innombrables athlètes dérailler en raison des effets secondaires de la célébrité. Adesanya, cependant, est convaincu qu’il ne tombera pas dans cette catégorie.

“Vous ne comprenez pas combien j’ai prévu cette merde”, a déclaré Adesanya au MMA Fighting avant sa défense du titre UFC 248 contre Yoel Romero. «Je l’ai planifié, moi et mon entraîneur dès le saut. Je suis content de ne pas avoir 23 ans avec tout cet argent, toute cette renommée.

“Maintenant, j’ai 30 ans. Je suis intelligent. Je sais exactement qui je suis et j’apprends toujours sur moi-même, mais je ne suis pas un jeune, stupide, plein de gamin c * m, qui prend des décisions compliquées. Je suis intelligent dans ma façon de bouger. Je suis intelligent dans ma façon de me comporter en dehors de l’Octogone, comme avec qui je m’associe. J’ai pris les bonnes précautions pour m’assurer que je ne suis tout simplement pas une autre statistique. “

Alors qu’Israël Adesanya est encore un nom relativement nouveau à l’UFC, le président de la promotion Dana White semble penser que le Kiwi né au Nigéria a toutes les conditions pour devenir une méga star de bonne foi.

“C’est un beau garçon, il parle très bien, il sait danser”, a déclaré White lors d’une récente mêlée médiatique à Las Vegas. «Il a beaucoup de personnalité. Mais au bout du compte, l’important est qu’il puisse se battre. Ce combat Romero le rend encore plus intéressant. Il pourrait être assis en attendant tout de suite [Paulo] Costa pour se préparer – et c’est le combat qui devrait avoir lieu. Il veut combattre Romero parce qu’il a l’impression que son héritage ne sera pas complet sans ce combat Romero, qui est un combat très dangereux. Personne ne veut combattre Romero. »

