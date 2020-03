Israël Adesanya explique pourquoi il ne changerait pas de stratégie pour huer la foule

Crédit d’image: @UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

L’événement principal de l’UFC 248 du week-end dernier a été terne pour la plupart, mais le champion des poids moyens, Israël Adesanya, a conservé son titre avec une victoire unanime sur Yoel Romero.

Bien que le combat ait été une déception pour la plupart des fans, le champion en titre n’allait pas laisser la foule l’affecter pendant le combat. Lundi, lors d’une apparition au Luke Thomas Show, Adesanya a expliqué pourquoi il ne laisserait pas la foule le toucher pendant son combat contre Romero.

“Je suis cool avec vous les gars parce que vous me donnez un coup sec. Vous devez poser des questions difficiles, vous devez être objectif, mais j’apprécie que vous me donniez une bonne secousse. Vous me connaissez, si c’était ma faute, je serais le premier à l’avouer. Je serais tellement gêné. Ce serait moi qui dirais ‘f ** k, je laisse tomber mon équipe, je laisse tomber les gens.’ “

Israël Adesanya continuerait d’expliquer qu’il ne céderait pas aux désirs de la foule, car il ne voulait pas laisser tomber son équipe.

“Comme pour moi, je n’ai pas pris le risque stupide que la foule voulait que je prenne. Tu sais pourquoi? Parce que derrière moi, il y avait quatre autres hommes et derrière eux il y avait toute une bande d’autres personnes qui m’ont tout mis. Si je viens de m’éloigner du plan de match et de décider d’obliger ce que la foule voulait ou ce que les fans voulaient, alors je laisse tomber ces quatre hommes. Tout leur travail acharné qu’ils ont mis en moi au cours des trois derniers mois, je laisse tout ce qui est perdu. Pour quoi? Parce que des grongos dans la foule? Non. Ils m’ont dit à l’avance qu’ils avaient besoin de 25 minutes de concentration, une concentration complète et absolue pour battre ce type. Ce n’est pas seulement pour moi. Si c’était un combat de rue, je pourrais peut-être devenir assez stupide pour le faire, mais non, j’ai Andre, Eugene, Twist et Mike, et un gang d’autres personnes qui ont tout mis en moi pour que je puisse juste comme jeter tout et jeter tout leur dur labeur. “

Après avoir reconnu qu’il ne voulait pas laisser tomber son équipe et que la foule n’allait pas l’affecter, Israel Adesanya a continué en pensant que le manque d’action était de sa faute contre Yoel Romero.

“Vous savez, si c’était de ma faute, je serais le premier à le reconnaître et à vous dire que c’était un combat de merde. Je suis objectif de cette façon. Je sais que ce n’était pas sur moi que c’était sur [Yoel Romero] et c’est sa dernière chance qu’il va jamais essayer d’obtenir de l’or, et il sait dans son esprit, il ne l’a jamais cherché parce qu’il n’a pas de réservoir d’essence, il n’a pas confiance en lui. Il va donc être le seul à devoir dormir la nuit avec cette pensée et vivre avec cela pour le reste de sa vie. “

Bien qu’il y ait eu une bonne part de critiques pour le manque d’activité dans l’événement principal, Israel Adesanya n’allait pas laisser les fans changer son plan de match.

Que pensez-vous des commentaires d’Adesanya?

