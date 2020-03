Israël Adesanya explique pourquoi il ne craint pas le «boogeyman» Yoel Romero

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Israel Adesanya a expliqué pourquoi il ne craignait pas le “boogeyman” Yoel Romero avant leur affrontement à l’UFC 248 à Las Vegas ce week-end.

Adesanya est prêt à concourir pour la première fois depuis l’UFC 243 où il a réussi à unifier le Championnat UFC des poids moyens avec une victoire retentissante sur Robert Whittaker. Il affrontera Romero, qui a perdu trois de ses quatre derniers combats, mais est toujours considéré comme un défi dangereux pour le champion.

Lors d’une vidéo promotionnelle de l’UFC Australie / Nouvelle-Zélande sur Twitter, Adesanya a évoqué le fait que de nombreux combattants ont peur de Romero et a expliqué pourquoi il ne tombait pas dans cette catégorie.

Pourquoi devriez-vous regarder # UFC248? Laissez @Stylebender vous expliquer pourquoi… pic.twitter.com/FYLnT3wINE

– UFC Aus / Nouvelle-Zélande (@UFC_AUSNZ) 2 mars 2020

«C’est moi contre le« oogie boogeyman »Yoel Romero», a déclaré Adesanya. “Le gars dont tout le monde a peur – en particulier Darren Till. Vous m’avez vu l’appeler parce que je n’ai pas peur. La peur est différente du danger, vous devez comprendre. Je suis un homme dangereux. Beaucoup de gens le craignent à cause de ce qu’on leur a dit ou de ce qu’ils voient dans les médias, mais j’ai vu le gars saigner, je l’ai vu tricher, je l’ai vu blessé. Je sais qu’il est humain et comme je l’ai dit, la peur est différente du danger et je suis un homme dangereux.

«C’est aussi un homme dangereux, je dois pointer mes i et croiser mes t», a ajouté Adesanya. «Sera-t-il le premier à me battre? Continuez à rêver b *** h, ha! ”.

Adesanya a été ridiculisé et douté tout au long de sa course avec l’Ultimate Fighting Championship, et alors qu’il se prépare à affronter le «Soldat de Dieu», il adorera le fait que la même chose se reproduise.

S’il est capable de terminer Romero, devenant le premier homme à le faire à l’UFC, il se sera fermement établi comme l’un des plus grands poids moyens de l’UFC de tous les temps.

Pensez-vous qu’Israël Adesanya conservera sa ceinture à l’UFC 248 ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.