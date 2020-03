Israël Adesanya explique son combat contre le dérapage Yoel Romero

LAS VEGAS – Israël Adesanya comprend les critiques concernant son combat pour le titre de l’UFC 248 avec Yoel Romero, mais il a déclaré que ces types de combats ne seraient pas monnaie courante pendant son règne.

Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) défie Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) pour la ceinture des poids moyens de l’UFC dans la tête d’affiche de samedi, malgré le fait qu’il se soit enchaîné deux défaites consécutives et a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Le champion a spécifiquement demandé le match, et les cuivres de l’UFC ont accepté.

Bien que Romero soit une menace sérieuse à l’intérieur de l’octogone, il y a quelque chose à dire pour avoir combattu un concurrent à la hausse, et Adesanya a dit qu’il le ferait plusieurs fois.

“Cela ne devrait pas être un précédent, mais vous devez comprendre que le paysage de la division des poids moyens de l’UFC était bizarre”, a déclaré Adesanya aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors des séances d’entraînement ouvertes de l’UFC 248 mercredi.

«Je ne veux pas être ce type comme l’ancien champion, quand tu maintiens la division. Je veux être actif. Je veux me battre. Quand je dis que je veux me battre quatre fois en un an, vous m’avez déjà vu le faire. Vous m’avez vu le faire cinq fois avec un jour de plus. Je fais encore un an. Je veux être un champion actif. Je veux bien faire face à la division comme ‘GSP’ l’a fait, comme Demetrious (Johnson) l’a fait au poids mouche, comme Anderson (Silva) l’a fait avec le poids moyen. Rendez la division des poids moyens excellente, mec.

Si tout s’était déroulé comme l’UFC le souhaitait à l’origine, Adesanya ne combattrait pas Romero, mais plutôt Paulo Costa (13-0 MMA, 5-0 UFC), qui a battu Romero par décision partagée à l’UFC 241 en août.

Malheureusement, Costa a subi une blessure qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale, et le calendrier du match n’a pas été synchronisé. Adesanya a déclaré que le temps de Costa viendra, probablement, après avoir pris en charge les affaires contre Romero dans le match en tête d’affiche, qui a lieu à la T-Mobile Arena et est diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

“Je l’ai appelé (dehors) après le dernier combat, mais alors – allez, mec”, a déclaré Adesanya. “Je vais faire ça (explétif) avant que l’USADA ne le fasse, je le jure devant Dieu. Je veux être le premier à le faire.

«Il est le suivant, mais je ne lui ferai peut-être pas attention (lors de mon entretien d’après-combat). J’ai déjà fait ça à Melbourne. La promo est déjà là, si vous voulez. Si vous essayez quelque chose de stupide, je vais le faire éclater à nouveau. “

