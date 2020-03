Israël Adesanya face au danger contre Yoel Romero

Par: Dan Tom |

7 mars 2020 15 h 15

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC 248.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Israël Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’4 ″ Âge: 30 Poids: 185 lb Atteindre: 80 ″

Dernier combat: KO l’emporte sur Robert Whittaker (5 octobre 2019)

Camp: City Kickboxing (Nouvelle-Zélande)

Stance / style frappant: Switch-stance / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion poids moyen UFC

+ Titres régionaux MMA

+ Expérience professionnelle de kickboxing (76-5-2)

+ Expérience de boxe professionnelle (5-1)

+ Ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien

+ 14 victoires KO

+ 7 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression constants

+ Superbes feintes et jeu de jambes

+ Flux de frappe créatif

^ Varie bien au corps

+ Arsenal de coups de pied dynamiques

+ Lutte contre la lutte améliorée

^ Crochets, accoutrements, séparations

+ Jeu de garde actif et attaquant

Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’0 ″ Âge: 42 Poids: 185 lb Atteindre: 73,5 ″

Dernier combat: perte de décision contre Paulo Costa (17 août 2019)

Camp: American Top Team (Floride)

Style de posture / frappant: Southpaw / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Médaillé d’argent olympique (lutte)

+ Accolades de lutte multiples

+ 11 victoires KO

+ 4 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Incroyablement athlétique et agile

^ Ferme rapidement la distance

+ Changements de tempo trompeurs

+ Varie l’apparence et les niveaux d’attaque

^ Les genoux volants dangereux des faux

+ Crochet gauche et crochet droit précis

+ Bon mouvement de tête

+ Superbe capacité de lutte

^ Défensivement et offensivement

+ Difficile à contrôler en transit

^ Ressorts et se précipite vers la sécurité

Point d’intérêt: contrôler l’espace et le temps

L’événement principal de l’UFC 248 comprend une lutte pour le titre de poids moyen entre deux hommes qui cherchent à contrôler l’espace avec un timing et des styles uniques qui se distinguent de leurs contemporains.

Connu sous le nom de «The Last Stylebender», Israel Adesanya s’est intéressé aux arts martiaux à un jeune âge et n’est pas un inconnu sur la grande scène.

Un artiste martial rusé, Adesanya a gagné son surnom avec son flux de frappe créatif qui l’a aidé à accumuler des titres dans les arènes de boxe et de kickboxing. Se déplaçant de façon transparente dans l’espace, Adesanya utilisera intelligemment les feintes et les jeux de jambes pour établir ses lectures et configurer ses prises de vue en conséquence. Le champion en titre continue de fouetter les mains droites et d’écraser les crochets sur une gâchette, tout en offrant des contre-croix précises de sa position gaucher.

Quand il se sent dans la foulée, le talent de 30 ans déclenchera une gamme dynamique de coups de pied, qu’ils soient puissamment projetés par l’arrière ou délivrés sournoisement de son avance. Et quand Adesanya sent le sang dans l’eau, il célébrera sa portée en variant ses coups de poing, en utilisant les mains étendues pour cacher les coups de feu à venir.

Des pièges à main qui se transforment en coudes aux corps à corps qui mènent aux genoux, Adesanya montre des réponses solides à plusieurs niveaux qui seront utiles pour ce concours. Mais pour aussi talentueux qu’Adesanya, lui aussi n’est pas au-delà d’être touché par des combattants qui savent quand et comment engager le pouvoir.

Entrez Yoel Romero.

L’un des personnages les plus intimidants de toute division, Romero a non seulement le physique d’un super-héros, mais il peut aussi se déplacer comme un autre. Depuis les assauts aériens de type tremplin qu’il utilise pour détourner l’attention de son adversaire des explosions immédiates qu’il frappe une fois qu’il a touché le tapis, Romero est l’un des plus proches des distances les plus trompeuses du jeu. En utilisant des changements de tempo pour endormir son opposition dans un faux état de sécurité, Romero peut rapidement changer de vitesse en un rien de temps, ce qui explique probablement pourquoi la plupart de ses adversaires sont un peu plus timides face à lui.

Le phénomène de 42 ans superpose régulièrement son engin, se retrouvant souvent dans un démontage pour abandonner le navire à la dernière seconde. En règle générale, cela ébranlera le radar défensif d’un ennemi Romero, ce qui fera du retrait une menace et une concentration réelles. Et dès qu’il pourra amener son adversaire à baisser son niveau en prévision d’un tir, l’ancien olympien fera alors semblant bas pour exploser haut, déclenchant l’enfer sous la forme de genoux volants.

Bien que l’athlétisme et l’agilité de Romero lui permettent de se comporter comme un personnage de jeu vidéo, il a apparemment pris le temps d’aiguiser ses fondamentaux de boxe ces dernières années – quelque chose qu’il a tendance à montrer davantage de sa position orthodoxe.

Que Romero frappe à l’intérieur des parades pour se déplacer vers l’avant de sa main arrière ou assis en arrière et cherche à contrer avec des crochets et des croix à lui, la menace du titre pérrénial a fait des progrès indéniables dans cette gamme. Même si Adesanya devra faire attention à ne pas se laisser entraîner dans le jeu cubain, Romero devra également ne pas être trop déterminé à rouler et à revenir avec des coups de poing compte tenu de ce que cela lui a coûté sur les tableaux de bord auparavant.

Point d’intérêt suivant: menaces potentielles de lutte

1 2… 3.