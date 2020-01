Israël Adesanya fait l’éloge de Kobe Bryant: «La mentalité Mamba est mondiale»

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Israel Adesanya est l’un des nombreux meilleurs combattants du MMA à rendre hommage à la légende de la NBA, Kobe Bryant, décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère.

Adesanya a partagé ses réflexions sur Bryant dans une vidéo d’EMG Access sur YouTube.

“Je ne suis pas un joueur de basket-ball, je ne fais que suivre la grandeur, et je regarde juste la façon dont il a joué le jeu, je regarde la façon dont il se conduit, je regarde la façon dont les gens parlent de lui”, a déclaré Adesanya (transcription via MMA Junkie). “Donnez un exemple – Jacie, qui a travaillé avec lui dans le passé, la façon dont elle a toujours fait l’éloge de lui, … elle était comme,” Vous et Kobe êtes tellement similaires; vous vous entendez bien. “Je veux dire, je l’ai pris avec un grain de sel, mais en même temps, je me sentais cool qu’elle me mette même dans cette même tranche parce qu’elle travaillait si étroitement avec lui.”

“Donc, comme je l’ai dit, je ne suis pas un joueur de basket-ball, je ne fais que suivre la grandeur et je fais de même”, a poursuivi Adesanya. «Sa« mentalité Mamba »est mondiale. C’est quelque chose qui va toujours exister et vivre pour toujours. Quand j’aurai fini cette (bouteille) et que je la tirerai dans la poubelle, quel nom vais-je crier? “Kobe.” Ça ne va jamais mourir maintenant, et ça va frapper différemment maintenant à cause de la façon dont les choses sont mais oui, ça ne mourra jamais.

“Les légendes ne meurent jamais. Ça va durer éternellement », a conclu Adesanya.

Comme mentionné ci-dessus, plusieurs autres stars du MMA ont également rendu hommage à feu le grand Kobe Bryant à leur manière, y compris Conor McGregor, le combattant de Paradigm d’Adesanya.

Alors que le monde du sport est encore sous le choc de la mort de la légende de la NBA, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de célébrités de tous horizons expriment leur opinion sur lui dans les prochains jours. Comme le dit Adesanya, la mentalité Mamba est mondiale.

Israel Adesanya devrait retourner dans la cage à l’UFC 248, lorsqu’il tentera de défendre la ceinture des poids moyens de l’UFC contre Yoel Romero.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.