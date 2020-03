Israël Adesanya jette de l’ombre sur Yoel Romero, loue Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a jeté de l’ombre sur Yoel Romero après leur événement principal de l’UFC 248, tout en louant Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk.

Adesanya et Romero se sont rencontrés dans un événement principal très attendu pour la ceinture des poids moyens, mais le combat s’est avéré tout sauf. Très peu de frappes ont été lancées au cours de l’affaire de 25 minutes, mais les juges ont finalement trouvé que le champion était le combattant le plus efficace et lui ont accordé une décision unanime pour conserver son titre.

L’événement principal entre Adesanya et Romero était en contraste frappant avec l’événement co-principal entre Jedrzejczyk et Zhang. Les deux dames ont présenté un classique instantané en se meurtrissant et en se battant le corps pendant 25 minutes dans l’un des plus grands combats d’arts martiaux mixtes de tous les temps. Les vrais reconnaissent les vrais, et Adesanya a félicité les femmes pour leur combat incroyable tout en jetant de l’ombre sur Romero dans un article sur les réseaux sociaux le matin après l’événement.

Consultez le Twitter d’Adesanya ci-dessous.

#internationalwomensday 🚺

Criez aux dames dans l’événement co-principal de # UFC248, elles sont venues se battre !!

Gastelum, Whittaker, ils sont venus se battre.

Si vous voulez mimer et agir, alors «* chuchote * Allez… Allez» 🎭 pic.twitter.com/fWKglzBdfW

– Israel Adesanya (@stylebender) 8 mars 2020

Adesanya a félicité ses deux derniers adversaires, Kelvin Gastelum et Robert Whittaker, tout en jetant de l’ombre sur Romero. Contrairement à Gastelum et Whittaker, qui ont tous deux appuyé l’action sur Adesanya, Romero a été très passif dans le combat et n’a rien fait pendant cinq rounds.

En même temps, c’est très cool de voir Adesanya louer les performances de Zhang et Jedrzejczyk. Les deux femmes de l’événement co-principal ont fait tout le contraire de Romero et Adesanya alors qu’elles poussaient l’action et se lamentaient mutuellement pendant 25 minutes. Adesanya a clairement reconnu ce que les deux dames ont fait, et c’était cool de le voir les crier toutes les deux sur ses réseaux sociaux.

Êtes-vous d’accord avec ce Tweet d’Israël Adesanya?