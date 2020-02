Israël Adesanya: Jon Jones ‘a besoin de moi s’il veut rester pertinent’

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Israël Adesanya pense que Jon Jones a besoin de lui pour rester pertinent.

Adesanya, le champion en titre des poids moyens de l’UFC, a pris cette photo du champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, lors d’une récente interview avec ESPN.

“Je n’ai pas besoin de lui. En fait, je dirai qu’il a besoin de moi s’il veut rester pertinent », a déclaré Adesanya (transcription via MMA Junkie). «Parce qu’il a déjà fait beaucoup de choses dans son héritage, ce qui est entaché par d’autres choses qu’il a faites en dehors du ring, mais pour l’instant, pour rester pertinent, pour rester à jour, il a besoin de moi.

“Il peut continuer d’essayer, mais il a quelqu’un d’autre à s’inquiéter pour le moment ce week-end avec Dominick Reyes, alors il vaut mieux se concentrer sur cela plutôt que sur moi.”

Bien qu’Adesanya ait partagé à plusieurs reprises son intérêt pour un combat avec Jones, il a déclaré qu’il ne voulait pas que le combat se produise avant 2021.

Dans son entretien avec ESPN, cependant, il a reconnu qu’il pouvait prendre le combat maintenant s’il le voulait. Il a simplement choisi de défendre son titre de poids moyen en premier au profit de la division.

“Je ne pense pas que je dois le faire”, a déclaré Adesanya. «J’aurais pu faire mon prochain combat (contre) Jones si je l’avais voulu, mais cette division a été bloquée pendant si longtemps parce que l’ancien champion (Robert Whittaker) se retirait des combats, était malade et tenait le division. Donc pour moi, je dois faire comme les grands. Comme Anderson Silva qui a défendu 12 fois, les grands comme lui. Je veux bien faire face à la division et défendre ma ceinture, donc je dis que si vous voulez venir me voir, venez me voir, mais laissez-moi faire mon travail en premier.

“J’ai (Paulo) Costa, (Jared) Cannonier, Darren Till est un nouveau nom”, a ajouté Adesanya. «Si Kelvin (Gastelum) peut remonter et revenir sur le bloc de coupe, il peut l’obtenir, mais il y a quelques autres gars que je veux atteindre – pas obligé, je veux y arriver. Je veux défendre ma ceinture encore quelques fois avant de monter et de combattre quelqu’un comme Jon Jones. »

Que pensez-vous de ces commentaires d’Israël Adesanya? Comment pensez-vous que Jon Jones va réagir?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.