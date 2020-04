Israël Adesanya: le comportement de Jon Jones est «embarrassant» mais «amusant pour moi à regarder parce qu’il est un morceau de merde»

Pour toutes les façons dont Israël Adesanya ne se soucie pas de Jon Jones, le champion des poids lourds légers de l’UFC a réussi à lui donner une leçon précieuse.

Après être devenu le plus jeune combattant à avoir remporté l’or de l’UFC, Jones est devenu lui-même l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps. Il a également été arrêté pour DWI à deux reprises, a été impliqué dans un accident avec délit de fuite avec une femme enceinte et n’a plaidé aucun concours après avoir fait face à des accusations de batterie à la suite d’un incident présumé dans un club de striptease à Albuquerque, N.M.

Le dernier incident a vu Jones interpellé par la police au milieu d’un verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus où il était assis dans sa voiture à l’extérieur d’un autre club de strip-tease avec de l’alcool dans sa voiture et une arme à feu sur sa banquette arrière. Finalement, Jones a été arrêté et a conclu plus tard un accord de plaidoyer qui lui a permis d’éviter toute peine de prison.

Pourtant, c’était un autre dans une longue lignée d’incidents impliquant Jones qui a laissé Adesanya secouer la tête. Bien qu’Adesanya ne prétendra jamais qu’il est infaillible, Jones est devenu un récit édifiant lorsqu’il s’agit de succès massifs dans sa carrière de combattant et de lacunes colossales en dehors de la cage.

“Je vais faire mes propres erreurs”, a déclaré Adesanya lors de son entretien avec MMA Fighting. «J’ai déjà fait mes propres erreurs dans ce match, même à l’UFC. Je suis juste intelligent sur la façon dont je fais des erreurs. Il n’est pas. C’est pourquoi il est idiot. Je ne vais pas dire que je suis parfait. Je n’ai jamais. Je ne vais pas prétendre que je suis plus saint que toi comme il le fait.

«Jon Jones est une écolière catholique. Ces écolières catholiques ont été réprimées toute leur vie et puis une fois qu’elles ont obtenu une certaine liberté et qu’elles sont loin de l’église, elles deviennent des putains. Jon est une pute. “

Le jour de la dernière arrestation de Jones, Adesanya n’a pas perdu de temps à lui tirer dessus sur les réseaux sociaux. Malgré ces coups, Adesanya peut toujours admettre qu’une petite partie de lui se sentait vraiment mal pour Jones à un certain niveau.

“Je l’ai incendié sur Twitter avec quelques mèmes, alors que j’étais encore un peu triste parce que je suis capable de faire preuve d’empathie en tant que jeune homme noir”, a déclaré Adesanya.

«Pour être dans ma position de puissance en tant que champion de l’UFC, c’est là qu’il est, mais il est là depuis plus longtemps et il ne fait que le foutre encore et encore et encore et encore. C’est comme «vraiment [expletive]? ». C’est vraiment gênant. “

Dans les jours qui ont suivi l’arrestation, des images de la caméra ont été diffusées par le département de police d’Albuquerque qui montrait que Jones subissait une série de tests de sobriété. Il a également interagi avec l’un des agents qui l’ont arrêté, qui était la même personne qui avait arrêté Jones en 2016 pour des accusations de course de dragsters.

“C’est assez drôle”, a déclaré Adesanya. “Même dans la vidéo, je ne sais pas quel est son nom -” bonjour Jack “ou” bonjour John “quel que soit son nom. Il les connaît par un prénom. C’est hilarant pour moi. Cela vous montre simplement le niveau de la merde que vous avez vu sortir, mais imaginez ce que nous n’avons pas vu. Les trucs qui n’ont pas été publiés dans les médias que Jon a fait et les flics ont été impliqués et ils ont dû les supprimer.

«Cela vous montre juste. C’est embarrassant mais c’est amusant pour moi de regarder parce que c’est un morceau de merde. »

Mis à part ses sentiments personnels, Adesanya voit toujours un avenir où il réglera enfin les choses avec Jones à l’intérieur de l’octogone.

Encore et encore, Adesanya a clairement indiqué qu’il voulait éradiquer les meilleurs prétendants au poids moyen avant de passer à 205 livres, mais le jour viendra finalement – il espère juste que Jones tient toujours sa ceinture à ce moment-là.

«Je pense que Dominick [Reyes] a vraiment montré ce que je disais sur Jones. Il est lavé », a déclaré Adesanya. «J’ai dit qu’il était lavé mais personne n’écoutait. Je l’ai dit. Il est lavé.

«J’espère qu’il reste champion. De cette façon, je serais le mec pour sortir le GOAT guillemets. Celui dont tout le monde parle sans cesse. Comme je l’ai dit, je hache la viande de chèvre depuis longtemps. Ce ne sera rien de différent. »

Jusqu’à ce qu’ils se heurtent enfin, Adesanya continuera de pousser et de pousser à Jones chaque fois qu’il aura quelques minutes à perdre – et avec une pandémie mondiale gardant tout le monde à la maison en ce moment, il a beaucoup de temps libre.

“C’est juste amusant pour moi”, a déclaré Adesanya. “Quand j’ai le temps comme nous en avons tous en ce moment dans cette quarantaine, c’est pourquoi j’ai pu l’enflammer. Tout est amusant et jeux jusqu’à ce qu’il soit temps de jouer. “