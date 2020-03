Israel Adesanya “m’a montré ses vraies couleurs” à l’UFC 248

Le concurrent de poids moyen de l’UFC, Marvin Vettori, veut une autre faille au champion actuel Israel Adesanya, et jusqu’à ce jour, il n’est pas sur le point de garder ses opinions.

Le slugger italien au franc-parler a échoué contre “The Last Stylebender” lors d’un affrontement en avril 2018, et Vettori admet qu’il laisse encore un goût amer dans sa bouche.

“Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de mon combat”, a déclaré Vettori au MMA Junkie. «J’ai mes opinions. Il a ses opinions. Les gens ont leurs opinions,… mais celui qui a gagné ce combat, et les juges – un m’a donné, deux lui ont donné – qui, même lui, est-il content de ce qui s’est passé dans ce combat? Est-il vraiment descendu comme il était censé descendre? Quelqu’un est-il vraiment sorti en tête, comme dire: «J’ai battu l’autre gars»?

“Si quoi que ce soit, il est sorti plus battu que moi de ce combat.”

De toute évidence, Vettori (14-3-1 MMA, 4-2-1 UFC) ne devrait pas louer Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) pour beaucoup de choses, mais “The Italian Dream” prélève en fait le responsable de la victoire terne du champion UFC 248 sur Yoel Romero (13-5 MMA, 9-4 UFC) sur les deux participants.

Vettori pense que la stratégie initiale de Romero était saine, mais que le vétéran cubain de 42 ans aurait dû voir le combat s’éloigner au fur et à mesure de son déroulement et faire les ajustements nécessaires.

“J’ai été déçu des deux côtés”, a déclaré Vettori. «Je pense que la faute était des deux côtés. En fait, je pensais que Romero avait gagné le combat, mais c’était très serré, et je sais que ces gars de la Nouvelle-Zélande sont imbattables dans les décisions. S’ils prennent des décisions, ils sont imbattables. Ce que je dis c’est, troisième combat pour le titre, 42 ans, vous connaissez la situation, et la stratégie était bonne, mais ensuite quatrième et cinquième, à partir du troisième, vous devez en parler un peu plus. “

Adesanya a conservé sa ceinture lors de l’événement du 7 mars à Las Vegas, remportant une victoire par décision unanime, mais il a été largement critiqué au lendemain de ce qui devrait être un bien meilleur concours. Et alors que Vettori croit que Romero partage le blâme, il pense également qu’Adesanya a montré qu’il n’était pas le monstre imbattable que son record sans tache pourrait suggérer.

«De Adesanya, je vois juste un gars effrayé, honnêtement – comme, il ne voulait pas prendre de risques, et je vais vous dire pourquoi: parce que Romero était très bon de ne pas réagir à ses feintes et d’être très imprévisible , ce qu’il est toujours, mais encore plus, et faire tout cela bizarre (explétif), donc Adesanya n’aurait pas beaucoup de choses à construire, “a déclaré Vettori. “Même si on dirait qu’il est un attaquant et qu’il fait tout ça bizarre (explétif), il joue souvent en sécurité, et les gens tombent pour ça (explétif). Mais je l’ai vu.

“Quand il doit prendre des risques là-bas, parce que Romero était bon pour ne pas réagir et tout ça, il a peur d’aller se battre. Il a été frappé plusieurs fois, et il a juste agi comme une chienne tout le temps, et cela m’a montré ses vraies couleurs. Cela m’a montré que s’il fallait prendre des risques, il ne les prendrait pas. Il va rester vraiment en sécurité. Il sait qu’il ne va pas finir et il sait qu’il ne sera pas battu par décision. »

Adesanya devrait affronter le bagarreur brésilien invaincu Paulo Costa lors de sa prochaine sortie, bien que le monde MMA soit actuellement en attente avec le reste du monde pendant la pandémie de coronavirus en cours. Pendant ce temps, Vettori a remporté des victoires consécutives depuis sa défaite face à Adesanya et visait un troisième résultat avant que son combat contre l’UFC sur ESPN + 29 avec Darren Stewart ne soit rayé le week-end dernier.

Vettori sait qu’il n’est pas encore en ligne pour une fissure à la ceinture, mais il espère obtenir un autre tir sur Adesanya dans un avenir pas trop lointain.

“Ce n’est pas fini”, a déclaré Adesanya. «Je pense que nous devons régler cela. Nous avons besoin d’un autre combat, c’est sûr. »

