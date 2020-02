Israël Adesanya menace de combattre Darren Till ou Jared Cannonier si Yoel Romero manque de poids

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a déclaré qu’il refuserait “probablement” à Yoel Romero un deuxième combat pour le titre au cas où le challenger manquerait de poids pour l’UFC 248.

Adesanya a menacé d’appeler les prétendants Darren Till ou Jared Cannonier si Romero ne pouvait pas atteindre la barre des 185 livres pour la troisième fois de sa carrière à l’UFC.

“Parce que f * ck tout ça”, a déclaré Adesanya lors d’une conférence de presse tenue dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, pour l’événement à la carte du 7 mars. “C’est un gars qui ne respecte pas le sport.”

Le champion, vêtu d’un short et d’une veste doublée de fourrure vert foncé, a déclaré que le poids de Romero était l’une des nombreuses «tactiques» pour ne pas jouer loyalement, notamment «USADA,« Stoolgate »et attraper la clôture.

Mais un manque de poids me «ferait vraiment chier», a déclaré Adesanya, car cela lui coûterait un coup de feu à un rubis que l’UFC met sur la ceinture des champions pour chaque défense de titre réussie.

“Je suis prêt à faire intervenir Darren Till ou Jared Cannonier”, a-t-il déclaré.

Adesanya a fustigé Romero pour ses actions menant à sa dernière victoire, un KO de l’ancien champion Luke Rockhold à l’UFC 221. Adesanya a accusé le combattant cubain d’essayer intentionnellement de ne pas faire de poids pour que le combat ait un avantage.

“Il avait probablement encore deux heures pour essayer de faire le poids … et a décidé de ne pas faire le poids”, a déclaré le champion. “Tu sais pourquoi? Je prendrai l’amende, je prendrai, je pense, la déduction du point, mais je ne me déshydraterai pas au point où je ne pourrai plus me battre. De cette façon, il peut aller là-bas, assommer Rockhold, puis va toujours se battre pour la ceinture de f * cking et ne pas gagner. Oui, ils ont des tactiques en place pour avoir une longueur d’avance. »

Romero, présent à la conférence de presse via un flux vidéo longtemps retardé, a offert peu de défense alors qu’Adesanya le criblait d’insultes et d’accusations.

Adesanya a déclaré que “le réservoir d’essence de Romero est sur” e “comme il est assis là-bas” et serait dans une mauvaise surprise s’il tentait de se frayer un chemin vers la victoire.

“Quand je m’étalerai, mes noix vont être à l’arrière de sa tête”, a déclaré Adesanya. “Je vais pousser sa tête vers le bas et le frapper au visage avec un uppercut.”

Ce n’est pas par hasard que la lutte a été l’une des raisons pour lesquelles Adesanya a déclaré avoir choisi Romero comme prochaine défense de son titre.

“C’est le gars que personne ne veut combattre”, a déclaré le champion. “Il est le oogy-boogeyman. Même Darren Till. “Oh, je vais combattre n’importe qui sauf Yoel.” Genre, pourquoi? Je l’ai vu se faire bercer. Je l’ai vu s’arrêter. Je l’ai vu pleurer. Je vais le faire pleurer.

“Il est humain comme tout le monde. Tout le monde aime faire ce mythe, il est comme donner un coup de pied à l’acier vous pouvez le frapper et il ne tombe pas. Je le toucherai suffisamment de fois pour finir par s’écrouler comme les tours jumelles. »

Entendant des gémissements dans le public, Adesanya a ajouté: «Trop tôt?»

C’était le seul moment où la foule à Auckland ne mangeait pas de sa main. Plusieurs fans ont utilisé le Q & A pour vanter sa salle de gym de longue date, City Kickboxing, et d’autres se sont joints à lui en donnant un coup de pouce à Romero à propos de son traducteur, l’un d’eux lui demandant s’il serait là pour “un effet comique”.

Adesanya savait jouer avec le public et il offrait une vision confiante du résultat du combat – si Romero faisait sa part à l’échelle.

«Je veux cinq ans», a-t-il dit. «Je veux un délavage. Je veux un sommeil propre, un peu comme ce que j’ai fait avec Brad Tavares. Mais s’il meurt, il meurt. Ce n’est pas vraiment mon problème. ”