Israël Adesanya mène les salaires de l’UFC 248 avec 500 000 $ pour son combat avec Yoel Romero

Israel Adesanya est le champion des poids moyens en titre et en titre, mais il sera également le combattant le mieux payé par une large marge avant l’UFC 248.

Vendredi, la Nevada State Athletic Commission a confirmé les salaires au MMA Fighting pour les combattants en compétition à Las Vegas ce week-end.

Adesanya fera un forfait de 500 000 $ pour son dernier combat pour le titre après avoir battu Robert Whittaker en octobre dernier pour devenir le champion incontesté. Pendant ce temps, Romero gagnera également un salaire de 350 000 $ à titre forfaitaire pour sa place dans l’événement principal.

Dans une tournure étrange, l’ancienne championne des poids paille de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk, gagnera en fait plus en salaire de base que l’actuel détenteur du titre Zhang Weili alors qu’ils se préparent à se rencontrer dans le co-événement principal.

Jedrzejczyk gagnera 106 000 $ pour montrer avec un autre 106 000 $ payé si elle est victorieuse. Zhang devrait rapporter 100 000 $ à la maison et 100 000 $ supplémentaires lui seront versés si elle gagne.

Sur tous les salaires de base de l’UFC 248, ce sont les quatre seuls combattants à gagner six chiffres avant de mettre le pied à l’intérieur de l’Octogone. Voici les salaires complets pour l’UFC 248 – et comme toujours, rappelez-vous que ces chiffres ne reflètent aucun bonus non divulgué ni aucun bénéfice à la carte potentiellement payé à certains athlètes.

UFC 248: salaires Adesanya vs. Romero selon la Nevada State Athletic Commission:

Israël Adesanya: 500 000 $ d’honoraires forfaitaires

Yoel Romero: 350 000 $ d’honoraires fixes

Zhang Weili: 100 000 $ à montrer, 100 000 $ à gagner

Joanna Jedrzejczyk: 106 000 $ à montrer, 106 000 $ à gagner.

Beneil Dariush: 70 000 $ à montrer, 70 000 $ à gagner

Drakkar Klose: 40 000 $ à montrer, 40 000 $ à gagner

Neil Magny: 76 000 $ à montrer, 76 000 $ à gagner

Li Jingliang: 64 000 $ à montrer, 64 000 $ à gagner

Alex Oliveira: 64 000 $ à montrer, 64 000 $ à gagner

Max Griffin: 35 000 $ à montrer, 35 000 $ à gagner

Sean O’Malley: 35 000 $ à montrer, 35 000 $ à gagner

Jose Quinonez: 33 000 $ à montrer, 33 000 $ à gagner

Mark Madsen: 33 000 $ à montrer, 33 000 $ à gagner

Austin Hubbard: 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Rodolfo Vieira: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Saparbek Safarov: 22 000 $ à montrer, 22 000 $ à gagner

Gerald Meerschaert: 30 000 $ à montrer, 30 000 $ à gagner

Deron Winn: 12 000 $ pour montrer, 12 000 $ pour gagner

Emily Whitmire: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Polyana Viana: 18 000 $ à montrer, 18 000 $ à gagner

Giga Chikadze: 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Jamall Emmers: 10 000 $ pour montrer, 10 000 $ pour gagner

Batgerel Danaa: 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner

Guido Cannetti: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner