Israël Adesanya ne cherchera pas la décision pour ne pas faire confiance aux juges actuels: “Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et qui doivent arriver maintenant.”

Le champion des poids moyens, Israël Adesanya, ne prévoit pas de prendre la décision dans le combat de front Yoel Romero dans l’UFC 248. Le Nigérian Il pense qu’il y a des failles dans le système de notation actuel.

“Putain le système de points, il y a 10 points à utiliser non?” Adesanya dit à Le Score MMA. «Si un garçon travaille complètement pendant cinq minutes et survit, c’est un 10-3. Pas un 10-8 ou 10-7. Non, que ce soit un 10-4 ou 10-3. Utilisez tout le spectre du système d’évaluation. Ce n’est pas de la boxe ou du kickboxing ou quoi que ce soit, c’est du MMA. Il y a beaucoup plus à combattre que d’être sur la toile ou de se tenir debout et d’avancer. »

Adesanya aura sa première défense en tant que champion incontesté contre Yoel Romero après avoir éliminé l’ancien champion Robert Whittaker dans UFC 243. Parallèlement aux changements apportés au système de notation, le talent des Kickboxing en ville il veut aussi voir plus de juges MMA dans le sport

«Je voudrais également me débarrasser de tous ces juges et médecins de boxe de ces commissions. Certains sont très bons, mais beaucoup d’entre eux sont inutiles. »

Adesanya ajouté: «Beaucoup d’entre eux ne comprennent même pas certaines positions sur le corps à corps, certaines positions sur le terrain et debout. Parfois, ils influencent le public. Si vous êtes dans la ville natale de quelqu’un, cela se produit parfois aussi. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et qui doivent arriver maintenant. » Il a conclu.

UFC 248 il se tiendra ce samedi au T-Mobile Arena dans Las Vegas, Nevada