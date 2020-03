Israël Adesanya nie avoir une infection à staphylocoque

LAS VEGAS – Israël Adesanya dit qu’il n’a pas d’infection staphylococcique – et ne le sera jamais.

Lors d’une mêlée d’entrainement ouverte enthousiaste tenue mercredi, le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), a été interrogé sur une bosse inhabituelle sur son bras lors d’une récente interview avec Combat TV. Adesanya n’a pas tardé à abattre toute rumeur potentielle de staphylocoque.

“Ce n’était rien”, a déclaré Adesanya au MMA Junkie et à d’autres journalistes. “Tout le monde veut y aller,” Oh regarde ça. “Je l’ai léché (ESPN). Rien ne va se passer. Je vais le frotter sur le visage de Yoel si je le dois. Je lui donnerai un petit quelque chose s’il veut me combattre. “

Le patch inhabituel de la peau n’est pas un problème du point de vue de l’UFC, a déclaré Adesanya. Selon lui, les médecins de l’UFC ont vérifié son bras et n’ont pas exprimé de préoccupation.

“Nous sommes bons”, a déclaré Adesanya. «J’ai vu les médecins de l’UFC. Ils l’ont vérifié. C’est bon. Ce n’est rien de fou. Il n’y a pas de fluide – rien. Je ne sais même pas à quoi ressemble le staphylocoque. Cela arrive parfois dans tous les gymnases. Certaines personnes l’ont eu d’où je viens. Je ne l’ai jamais eue et je ne le ferai jamais. “

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena. Adesanya fait la une des principales cartes à la carte contre le challenger multi-temps Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC). Ceci suit les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez la mêlée d’entraînement complète d’UFC 248 d’Israël Adesanya dans la vidéo ci-dessus.

.