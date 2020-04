Israël Adesanya parle à Jon Jones, l’appelle un “p * ssy”

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, a discuté avec le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, sur Twitter, l’appelant un «p * ssy».

Nous savons tous qu’il n’y a pas d’amour perdu entre Adesanya et Jones. Les deux champions se sont livrés à des combats verbaux depuis que Adesanya a remporté le titre des poids moyens de Robert Whittaker à l’UFC 243 en octobre dernier. Adesanya a garanti qu’il rencontrera éventuellement Jones à l’intérieur de l’Octogone, bien que Jones ait jusqu’à présent éliminé toutes les légendes précédentes d’Adesanya dans le passé.

Jones a critiqué la performance d’Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248 dans ce qui était une victoire pour le champion, bien que ce soit venu dans l’un des combats de titre les plus ennuyeux de mémoire récente. Adesanya a rendu la pareille lorsque Jones a eu des ennuis avec la loi en raison d’un DUI et d’une accusation par arme à feu, car il faisait partie de plusieurs combattants qui ont pris le temps de l’utiliser pour critiquer le champion. Quelques semaines plus tard, Adesanya recommence.

Jetez un œil au dernier message d’Adesanya à Jones sur Twitter.

Hey la chatte tu es toujours là… @JonnyBones

– Israel Adesanya (@stylebender) 12 avril 2020

Hé p * ssy tu es toujours là… @JonnyBones

Il semble qu’un affrontement entre ces deux titans du MMA soit inévitable. Bien qu’il n’ait pas eu de sens pour Adesanya de se déplacer jusqu’à 205 lb jusqu’à présent, à un moment donné, il semble susceptible de sortir de son cadre à mesure qu’il vieillit et un passage à un poids lourd léger pourrait certainement se produire.

Si tel est le cas et si Jones est toujours le champion à ce moment-là, l’UFC aurait une super-bataille massive entre deux des combattants les plus populaires du sport. Il semble que nous nous dirigions sur une trajectoire de collision et cette conversation trash ne fera que rendre plus probable que ce combat se produira un jour.

Pensez-vous que nous verrons Israël Adesanya combattre jamais Jon Jones?