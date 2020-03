Israël Adesanya parle de huées lors de leur combat à l’UFC 248

En raison du spectacle que les deux combattants donnaient, de nombreux fans n’ont pas hésité à huer pendant le combat de Israel Adesanya contre Yoel Romero dans UFC 248. Finalement, ce n’était pas ce que tout le monde attendait. Les deux n’ont pas fait la guerre, encore moins. Il n’y eut guère de batailles.

Israël Adesanya parle de huées

Récemment dans Le spectacle de Luke Thomas, le champion du monde des poids moyens de l’UFC a votre avis sur ces huées.

«Ils me connaissent, si c’était ma faute, je serais le premier à le reconnaître. J’aurais très honte. Ce serait moi qui dirais: “D’accord, j’ai déçu mon équipe, j’ai déçu les gens.” Mais je n’ai pas pris le risque que les gens veuillent que je prenne parce qu’il y avait quatre hommes derrière moi, et derrière eux plus de gens qui m’ont fait espoir.

«Si j’avais laissé mon plan de match pour faire plaisir aux fans, j’aurais déçu ces quatre hommes. Je n’allais pas gâcher tout le travail acharné que nous avons fait pendant trois mois juste pour quelques huées. Ils m’ont dit que j’avais besoin de 25 minutes de concentration totale pour le battre. »

Une explication compréhensible et même si Adesanya n’est pas satisfait de la façon dont le combat a eu lieu, tout ce qu’il a fait en valait la peine continuer à être champion.