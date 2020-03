Israël Adesanya parle de son problème de bras

Nous avons récemment regardé une vidéo de Israel Adesanya être interviewé au cours duquel il semblait avoir un problème au bras; une infection, certains spéculaient. Mais à aucun moment il n’y a eu de rapport officiel à ce sujet. Ni le combattant ni l’UFC, il n’y avait donc aucune raison de s’inquiéter de son combat ce samedi.

Maintenant, Adesanya lui-même prononce (via MMA Fighting):

«C’est une petite chose, une petite touche. Cette merde * arrive. Je te le frotterai au moment venu. Non! Me voici (dit-il lorsqu’on lui a demandé si nous devrions nous inquiéter). J’ai eu le paludisme près de huit fois. Un staphylocoque ne pourra pas avec moi. Je n’ai même pas pris d’antibiotiques. Et ça a juste disparu. Ne vous inquiétez pas. Je vais me battre et je vais lui botter le cul (Yoel Romero) ce week-end“.