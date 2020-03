Une paire de champions nouvellement couronnés fera leurs premières défenses de titre samedi soir à l’UFC 248 contre des challengers qui ne sont pas étrangers aux projecteurs du Main Event.

Il y aura une saveur internationale à Las Vegas alors que la Néo-Zélandaise Israel Adesanya met son titre de poids moyen UFC à gagner contre le cubain Yoel Romero dans l’événement principal, et la Chinoise Zhang Weili fait sa première défense du titre de poids paille contre l’ancienne titulaire Joanna Jedrzejczyk de Pologne.

Au-delà de cela, il y a le pot-pourri habituel d’objets intéressants que vous trouverez de haut en bas sur une carte de cette ampleur.

L’UFC 248 a lieu au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et UFC Fight Pass / ESPN +.

Sans plus tarder, voici six questions brûlantes avant l’UFC 248.

****

Israël Adesanya peut-il finir Yoel Romero?

Oui, c’est vrai, accorder à Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) un combat pour le titre était discutable. Il vient de faire deux défaites consécutives et trois lors de ses quatre derniers combats, et c’est censé mériter s’il y a des tirs au titre basés sur le mérite.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), cependant, est celui qui a demandé ce combat après qu’il soit devenu évident que le suivant en ligne, Paulo Costa, serait sur le plateau avec une blessure au biceps.

Et cela nous amène à comprendre pourquoi c’est toujours un combat intrigant malgré l’optique du classement: ces trois défaites de Romero étaient des décisions. Dans les trois cas, vous pourriez plaider en faveur d’une victoire de Romero. Et jamais une fois dans sa carrière de 17 combats Romero n’a été arrêté.

Adesanya ne veut pas seulement vaincre Romero. Il veut être le premier à le finir. C’est un objectif audacieux et audacieux – et exactement le genre de chose qui aiderait à élever Adesanya, qui se rapproche de plus en plus pour devenir la prochaine mégastar du MMA à chaque combat.

