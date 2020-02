Israël Adesanya présente des excuses pour le commentaire controversé des «tours jumelles»

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a présenté des excuses pour son commentaire controversé concernant les tours jumelles.

Au cours de la conférence de presse de l’UFC 248, ‘Stylebender’ a suggéré qu’il ferait s’écrouler son prochain adversaire Yoel Romero comme les “tours jumelles” le mois prochain à Las Vegas.

Cette référence au 11 septembre n’a pas été bien accueillie par de nombreux membres de la communauté MMA, y compris le meilleur concurrent des poids moyens, Paulo Costa, qui a déchargé Israël Adesanya pour ses propos “irrespectueux”.

«Israël Adesanya. Vous êtes une merde dégoûtante. Comment osez-vous faire une blague irrespectueuse des milliers de morts et des pompiers et policiers héroïques. Je vais vraiment te tuer, sale kiwi. » – Paulo Costa a écrit sur Twitter.

Aujourd’hui, Adesanya a répondu à la réaction avec les excuses suivantes sur son flux en direct Instagram.

“Je n’ai jamais fait de plaisanterie sur les personnes qui meurent ni fait la lumière sur le tragique événement du 11 septembre”, a expliqué Israel Adesanya. «J’étais simplement en train de divaguer et mon cerveau a travaillé plus rapidement que ma bouche en un instant pour (choisir) le mauvais euphémisme. Vous parlez au micro suffisamment de fois et vous allez manquer la marque avec quelques mesures. Je l’ai fait sur celui-ci et pour cela je suis désolé. Je serai plus prudent dans (l’avenir) avec mes mots. “

Adesanya tentera de défendre son titre de poids moyen lors de l’événement UFC 248 du mois prochain à Las Vegas quand il affrontera Yoel Romero, le concurrent de la division pérenne.

Si Israël Adesanya peut dépasser «Le soldat si Dieu», un combat avec le brésilien invaincu susmentionné Paulo Costa est probable.

Que pensez-vous des excuses d’Israël Adesanya découlant de son commentaire controversé sur les tours jumelles? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenn.com le 23 février 2020

