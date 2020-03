Israël Adesanya promet de «dormir» Paulo Costa lors du prochain combat

LAS VEGAS – Sa victoire sur Yoel Romero n’a pas livré les feux d’artifice que beaucoup espéraient ou attendaient, mais le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, dit qu’il ne s’attend pas à ce que cela se reproduise lors de son prochain match.

Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) a battu Romero (13-5 MMA, 9-4 UFC) par décision unanime dans l’événement principal de l’UFC 248 dans un combat qui s’est terminé avec la foule arrosant l’octogone de huées. Mais Adesanya dit que sa prochaine mission apportera certainement plus d’action et d’excitation alors qu’il discutait de la possibilité de faire face à l’homme qu’il devait initialement affronter à l’UFC 248, le concurrent brésilien Paulo Costa.

“Tout se passe comme prévu, mais j’attends ce combat avec impatience plus que jamais”, a déclaré Adesanya aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la conférence de presse d’après-combat au T-Mobile Arena de Las Vegas. “Parce qu’en fait, j’ai un gars qui ne va pas rester là et qui me fera les 52 blocs. Il va en fait se manifester, faire pression et me faire beaucoup frapper. »

Plus tôt dans la soirée, Costa (13-0 MMA, 5-0 UFC) avait critiqué la performance d’Adesanya, affirmant qu’il était un “champion honteux” et qu’il avait fui Romero pendant leur tête d’affiche, mais Adesanya a rejeté les commentaires de “Borrachinha” comme ceux de un homme essayant de générer du battage publicitaire avant un combat potentiel entre les deux.

“Il est nul”, a déclaré Adesanya. «Il craint également d’essayer de parler de détritus, et il est facilement influençable. Je peux effleurer son nez, et vous le verrez aboyer dans la cage. Il est trop émotif. “

C’est ce côté émotionnel qui, selon Adesanya, prouvera que Costa sera défait quand ils se retrouveront finalement à l’intérieur de l’octogone alors que “The Last Stylebender” a donné aux journalistes un aperçu de la façon dont il pense que le match se déroulera.

“Je sais déjà comment ce combat va se dérouler”, a-t-il déclaré. “Je vais dormir ce mec. C’est un gars que j’ai vu (avant). J’ai eu beaucoup de combats de kickboxing. Sa portée, ses bras quand il les laisse tomber, ils atteignent sa taille, tu sais? Je vais le séparer. C’est un gars que je vais certainement piquer, je vais le séparer, le rattraper, puis l’assommer. “

Les fans n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps pour voir ce combat, le champion de 185 livres se déclarant heureux d’accepter la suggestion d’un combat de Costa à Las Vegas sur la carte de la Semaine de la lutte internationale de l’UFC le 11 juillet.

«Cela me semble bien», a-t-il déclaré. «Juillet est mon mois d’anniversaire. Oui, je peux le faire. “

Pour en savoir plus sur Adesanya, regardez la vidéo ci-dessus.

.