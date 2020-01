Israël Adesanya réagit à la victoire de Conor McGregor à l’UFC 246: “ C’était un gangster ”

Image: @stylebender sur Instagram

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a été très impressionné par la victoire par KO de Conor McGregor contre Donal Cerrone à l’UFC 246.

“The Last Stylebender” regardait l’UFC 246 depuis son domicile à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et n’avait rien d’autre que de bonnes choses à dire sur la façon dont McGregor a démoli Cerrone. En particulier, Adesanya se dit impressionné par les frappes à l’épaule de McGregor au début du combat qui ont gravement blessé Cerrone, ce qui a mené à une arrivée rapide. Adesanya est l’un des attaquants les plus créatifs du sport, c’est donc un compliment à entendre pour McGregor.

Voici ce qu’Adesanya a dit à ESPN.

«C’était génial, j’ai adoré. J’ai apprécié sa façon de jouer. J’ai adoré les frappes à l’épaule, c’était du gangster. J’ai aimé le coup de tête, c’était malade, c’était vraiment lisse. Je suis un grand fan “, a déclaré Adesanya.

Adesanya et McGregor sont tous deux des clients de Paradigm Sports Management, et Adesanya se rend compte qu’une victoire de McGregor l’aidera également. Les deux hommes sont deux des plus grandes superstars de l’UFC et chaque fois que les deux hommes gagneront, ils s’entraideront.

«Évidemment, son équipe de direction est mon équipe de direction, donc c’est bien. C’est une bonne victoire pour nous car quand il gagne, je gagne. Quand je gagne, il gagne. C’est bon pour nous parce que nous pouvons réclamer beaucoup de jetons sur la table », a déclaré Adesanya.

Adesanya a récemment été réservé pour combattre Yoel Romero dans l’événement principal de l’UFC 248 au T-Mobile Arena de Las Vegas, le même lieu où McGregor vient d’éliminer Cerrone. Il marquera la première défense du titre d’Adesanya depuis l’unification des ceintures contre Robert Whittaker à l’UFC 243 en octobre dernier. Sachant à quel point McGregor était impressionnant à l’UFC 246, Adesanya nous montrera peut-être quelque chose d’unique et de fou à l’UFC 248 rien que pour lui.

Êtes-vous d’accord avec Israel Adesanya et son évaluation de la performance de Conor McGregor à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.