Israël Adesanya réagit à la victoire de l’UFC 248 contre Yoel Romero

Image via @stylebender sur Instagram

Ce soir, Israël Adesanya a titré l’UFC 248 lors d’une confrontation à succès contre Yoel Romero.

“The Last Stylebender” a tenté de défendre son titre pour la première fois depuis qu’il l’a réclamé à Robert Whittaker lors de l’UFC 243. Il a remporté une victoire éclatante en éliminant l’ancien champion au deuxième tour. Ce soir, il avait l’intention de vaincre “Le Soldat de Dieu” de la même manière. Dans une interview antérieure, le combattant néo-zélandais a révélé ses plans pour contrer tout ce que son adversaire de lutte olympique avait à offrir:

“Je peux aussi contrôler où va le combat, à cause de mon jeu de jambes”, a déclaré Adesanya à Yahoo Sport. «La lutte ne commence pas toujours tout de suite après le corps à corps. Cela commence par les pieds, où vous êtes les pieds, et il est à plat. Je ne le suis pas, j’ai vraiment un bon jeu de jambes, et aussi, quand il met la main sur toi. C’est difficile de mettre la main sur moi quand tu ne peux pas me voir. Il n’arrête pas de dire “Je te vois bientôt garçon.” Non, tu ne le feras pas. “

Dans l’événement principal de l’UFC 248, la prophétie de “The Last Stylebender” s’est réalisée alors qu’il battait son adversaire de 42 ans par décision unanime. L’action au rythme lent a laissé de nombreux fans en vouloir plus, et Adesanya a été frustré par son adversaire peu brillant:

“Sa perspective, pour de vrai”, a déclaré Stylebender. «Pour être honnête,« après le combat, j’étais vraiment frustré que mon partenaire de danse ne veuille pas danser. Vous regardez un gars comme Kelvin Gastelum, il a amené le combat. Robert Whittaker, il a apporté le combat. Il en faut deux pour le tango, donc si j’essaie de me battre et que vous êtes juste là à faire du «C’mon, c’mon, c’mon», c’est idiot.

«J’ai pris son meilleur coup au premier tour. C’est peut-être le seul tour que je lui ai donné, et regardez, il a un bon visage de poker. Il joue comme “oh ouais je ne suis pas blessé.” Mais, les jambes ne mentaient pas, j’ai f * cké ses jambes. Je l’ai touché, je l’ai coupé, juste un peu brouté mais oui. Je n’ai jamais été dans un combat ennuyeux. Je ne veux pas dire que c’est ennuyeux, mais pour moi, je m’attendais à plus d’un combat de sa part. “

Regardez l’interview complète d’Israël Adesanya avec Israël Adesanya de l’UFC:

“J’étais vraiment frustré que mon partenaire de danse ne veuille pas danser” @stylebender réfléchit à sa défense réussie du titre contre Yoel Romero lors de # UFC248 pic.twitter.com/0ll1wjmiBA

– UFC News (@UFCNews) 8 mars 2020