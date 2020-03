Israël Adesanya regarde Yoel Romero, Weili Zhang demande le silence lors de la nuit des médias de l’UFC 248 (vidéo)

Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment organisé une journée médiatique spéciale avant le combat pour le prochain UFC 248: l’événement «Romero vs Adesanya» à la carte (PPV), qui se tiendra le 7 mars 2020 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Le champion des poids moyens, Israel Adesanya, est entré en scène sur le devant de la scène. Pour «The Last Stylebender», ce sera sa première tentative de défendre son titre après l’avoir remporté à l’UFC 243.

C’est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent, bien qu’une danse improvisée n’ait pas eu lieu cette fois-ci. Mais Adesanya a fait un faux backflip après que Romero en ait exécuté un lors de leur premier staredown il y a quelques mois.

Les co-têtes d’affiche ont également attiré l’attention des médias, alors que la championne des poids paille, Weili Zhang, s’est retrouvée face à face avec l’ancienne reine de la division, Joanna Jedrzejczyk. Comme d’habitude, Jedrzejczyk a essayé de se rapprocher et de se rapprocher de son ennemi, et a même lancé un peu de bavardage. Pour sa part, Zhang, habituellement réservée, ne l’avait pas, et a poliment demandé à Joanna de «se taire», ce qui a fait rire la foule et irrité davantage Jedrzejczyk.

Regardez-les se regarder en bas:

