Israël Adesanya remporte le titre unifié de 185 livres

Israël Adesanya a toujours su que son moment viendrait, et quand il le ferait, il saisirait l’occasion.

Ce moment est venu à l’UFC 243 lorsque le Kiwi invaincu, déjà champion par intérim des poids moyens, a affronté le champion de l’UFC 185 livres Robert Whittaker pour la couronne unifiée et incontestée des poids moyens au Marvel Stadium de Melbourne, en Australie, en octobre 2019.

Whittaker est sorti agressivement au début du combat alors qu’il cherchait à éliminer l’ancien kickboxeur super calme de sa foulée lors des premiers échanges. Mais à mesure que la manche avançait, Adesanya gardait son sang-froid et commençait à chronométrer les attaques de l’Australien.

À la fin du premier tour, Adesanya avait pris en charge et mis un point d’exclamation sur les procédures avec un compteur à droite parfaitement chronométré qui a laissé tomber le champion en titre dans la dernière seconde du tour.

Adesanya était en contrôle total lorsque le combat a repris pour le tour 2 et, bien que Whittaker ait persisté dans son approche «marcher en avant, lancer lourd», Adesanya a plongé et a fait un écart hors de portée, puis a puni l’Australien avec des compteurs lisses et pointus.

Finalement, ces contre-coups se sont révélés décisifs alors qu’Adesanya a illuminé Whittaker avec une brillante combinaison droite-gauche qui a envoyé le champion s’écraser sur la toile pour un KO volé et gagnant de titre.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) revient en action samedi dans l’événement principal de l’UFC 248 à Las Vegas, quand il affronte le dangereux challenger cubain Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC). Avant cet affrontement, revivez l’éclat de “The Last Stylebender” dans sa victoire sur Whittaker dans la vidéo ci-dessus.

.