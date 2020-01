Israël Adesanya rend hommage à la grandeur de Kobe Bryant

Israël Adesanya admet qu’il ne suit pas le basket-ball, mais cela ne signifie pas que Kobe Bryant n’a pas non plus laissé un impact sur lui.

Le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya, qui se prépare pour sa prochaine tête d’affiche contre Yoel Romero à l’UFC 248, a récemment commenté la mort tragique de Bryant.

Le quintuple champion NBA Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère en Californie dimanche matin, avec sa fille Gianna et sept autres passagers. Il avait 41 ans.

Adesanya dit qu’il est humble d’avoir fait des comparaisons avec Bryant et sa mentalité, alors qu’il discutait de l’impact que la légende du basket-ball a eu sur lui.

“Je ne suis pas un joueur de basket-ball, je ne fais que suivre la grandeur, et je regarde simplement la façon dont il a joué le jeu, je regarde la façon dont il se conduit, je regarde la façon dont les gens parlent de lui”, a déclaré Adesanya. “Donnez un exemple – JC, qui a travaillé avec lui dans le passé, la façon dont elle a toujours fait l’éloge de lui, … elle était comme,” Vous et Kobe êtes tellement similaires; vous vous entendez bien. “Je veux dire, je l’ai pris avec un grain de sel, mais en même temps, je me sentais cool qu’elle me mette même dans cette même tranche parce qu’elle travaillait si étroitement avec lui.”

“Donc, comme je l’ai dit, je ne suis pas un joueur de basket-ball, je ne fais que suivre la grandeur et je fais de même. Sa «mentalité Mamba» est mondiale. C’est quelque chose qui va toujours exister et vivre pour toujours. Quand j’aurai fini cette (bouteille) et que je la tirerai dans la poubelle, quel nom vais-je crier? “Kobe.” Ça ne va jamais mourir maintenant, et ça va frapper différemment maintenant à cause de la façon dont les choses sont mais oui, ça ne mourra jamais.

“Les légendes ne meurent jamais. Ça va durer éternellement. “

