Israël Adesanya riposte à Yoel Romero pour ses performances médiocres: «Je suis venu me battre, il est venu au merengue»

Israel Adesanya ne prétendra pas que sa performance à l’UFC 248 était la meilleure de sa carrière, mais il pense également qu’une grande partie du blâme pour un combat terne tombe sur les épaules de Yoel Romero.

Au lendemain de sa défense du titre, le champion en titre des poids moyens de l’UFC a riposté aux affirmations de Romero selon lesquelles il courait cinq rounds consécutifs pour éviter une bagarre avec lui. Au lieu de cela, Adesanya souligne rapidement le manque d’activité de Romero, qui a commencé au premier tour lorsque le combattant né cubain s’est essentiellement tenu au centre de l’Octogone tout en refusant de s’engager pendant les deux premières minutes.

“Ce n’est pas le combat que je voulais avoir”, a déclaré Adesanya lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248. «J’avais une vision différente de la façon dont ce combat allait se terminer, mais il en faut deux pour le tango. Je ne peux pas forcer un gars à se battre. Je peux le forcer à faire des erreurs, ce que j’ai fait un peu en exposant ses jambes plus tard.

«Mais pour moi, si un gars se tient là pendant les deux premières minutes et a juste les mains levées, je suis censé risquer ma ceinture et me faire couper par lui, ce que j’ai fait. C’est une mauvaise décision et je suis retourné à ce que je fais le mieux, il suffit de choisir les gens séparément. Mais oui, c’était vraiment bizarre. J’aurais tout aussi bien pu utiliser un mannequin d’entraînement dans mon gymnase comme partenaire d’entraînement. C’était vraiment bizarre car je m’attendais à un peu plus. »

Adesanya admet que Romero l’a attrapé à égalité avec un tir à l’envers dans la manche d’ouverture, ce qui l’a amené à faire un ajustement pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

«Il m’a frappé au visage. Je clignotais beaucoup parce que je pouvais voir deux Yoel Romero », a déclaré Adesanya. “Ouais, il m’a craqué avec un bon mais c’est le gars qui est censé rabaisser tout le monde. Il m’a frappé. Mon positionnement du pied était incorrect dans cette position où j’étais et dans cette situation dans laquelle j’étais. Je suis descendu au milieu plutôt qu’à l’extérieur et il m’a frappé de son meilleur coup dès le début. J’ai mangé ça.

«Je ne suis pas fier de mon menton mais je peux prendre une photo. Je n’aime juste pas m’en vanter parce que c’est stupide mais vous voyez plus tard, j’ai lu cette main gauche comme si de rien n’était quand elle venait vers moi. Il m’a fait craquer et c’était le meilleur coup de poing de son combat. C’était ça. C’était son meilleur coup du combat. »

Alors que Romero a affirmé qu’il voulait donner une guerre aux fans, Adesanya pense que le concurrent de 42 ans avait en fait une stratégie très spécifique à l’esprit et n’avait rien à voir avec le fait de livrer un combat passionnant.

“Je pense qu’une de ses tactiques est d’essayer de vous ennuyer”, a expliqué Adesanya. «Il l’a fait avec beaucoup de gars. Il restera juste là et vous ennuiera, puis vous vous attendez à quelque chose et ensuite vous perdez votre concentration pendant une demi-seconde ou une seconde et il vous attrape.

«C’est probablement son seul espoir pour ce combat. C’était vraiment bizarre et ce n’est pas mon genre de combat mais comme je l’ai dit, vérifiez mon CV. Si vous ne m’avez jamais vu me battre auparavant, consultez mon curriculum vitae et voyez comment j’ai vraiment f * ck ces mecs. “

Les meilleures frappes d’Adesanya ont fini par être une série de coups de pied dans les jambes qui ont vraiment commencé à atterrir de manière cohérente pendant la seconde moitié du combat.

Une grande partie du récit de l’UFC 248 était que Romero était en quelque sorte en acier et que les anciens adversaires qui l’avaient frappé se faisaient plus de tort que d’infliger des dégâts. Adesanya s’est moquée de cette idée après avoir éjecté son tibia des jambes de Romero à plusieurs reprises samedi soir.

«Comme la chair, les os et les muscles. Muscle vraiment épais. Mais rien de tel que l’acier », a expliqué Adesanya lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que de donner un coup de pied à Romero. «Vous avez toutes ces métaphores. Avez-vous déjà frappé de l’acier? C’est f * cking bullsh * t. Ce récit avec de l’acier, arrête ça maintenant. »

Alors que Adesanya est prêt à admettre que ce n’était pas la guerre totale à laquelle certains s’attendaient, il ne peut pas non plus s’empêcher de penser qu’une grande partie du blâme devrait plutôt être dirigée contre Romero.

“Si je combattais comme il le faisait, vous me déchireriez en lambeaux en tant que champion honteux [Paulo Costa] », a déclaré Adesanya. «Mais au premier tour, il n’a rien fait. Je ne pouvais pas descendre autant que je le souhaitais, donc je pense qu’à partir de la fin du deuxième tour, du troisième tour, j’ai commencé à utiliser de longues attaques. J’ai de longues jambes. Je pouvais donc le toucher et il ne pouvait pas me toucher. Ce n’est pas seulement à moi.

«Je suis venu me battre. Il est venu au merengue. »

Compte tenu de la façon dont Romero a été construit comme le poids moyen le plus redouté de la liste et de la réputation qu’il porte comme une arme chargée, Adesanya n’a été impressionné par rien de ce qu’il a vu au cours des cinq tours.

Si quoi que ce soit, l’admiration d’Adesanya pour Romero en tant qu’adversaire dangereux et digne s’estompa après la fin de leur combat.

“J’ai définitivement perdu le respect pour lui”, a déclaré Adesanya. «J’ai définitivement perdu le respect de ce que je pensais être un défi vraiment difficile à surmonter. Ça aurait été vraiment sympa de faire ce que je voulais faire, qui était de le finir, et j’avais mes plans de match en tête. Mais il avait d’autres plans pour rester là et avoir les mains levées. »