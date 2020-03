Israël Adesanya se délecte du dernier écueil de la star de l’UFC

Israël Adesanya a vu le gâchis de Jon Jones arriver, mais cela ne veut pas “mème”, il ne peut pas le frotter.

Ce n’est un secret pour personne que Adesanya n’est pas le plus grand fan de Jones et vice versa, car les deux champions de l’UFC ont eu de nombreux spots sans être dans la même catégorie de poids.

Mais après que la nouvelle de l’arrestation de Jones pour plusieurs accusations ait été révélée jeudi, Adesanya n’a pas pu l’aider et, généralement, s’est exprimé à travers divers mèmes montrant à quel point il était ravi du dernier écueil de Jones.

Ne donne pas de coups de pied à un homme quand il est à terre…

Et les mèmes n’arrêtaient pas d’arriver. Il s’est également moqué du poste de Jones quelques jours avant son arrestation pour ne pas gâcher en quarantaine pendant l’épidémie de coronavirus.

Témoigner!! * attrape le fantôme sacré *

Et un coup de plus vers Jones, cette fois à propos de lui étant un homme de foi.

Laissez Morgan hors de ce copain.

Le champion des poids moyens, Adesanya, a exprimé son intérêt à monter en poids pour affronter le champion des poids lourds légers Jones, même prêt à aller jusqu’au poids lourd, mais pas après avoir terminé le nettoyage de la division des 185 livres.

Les deux n’ont pas cessé de parler claquer et d’échanger des barbes, mais celui-ci ne sera probablement pas réglé avant de se rencontrer dans la cage.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.