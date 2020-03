Israël Adesanya se moque de l’arrestation de Jones par DWI avec un barrage de mèmes

Tous les champions de l’UFC n’ont pas besoin de s’entendre, ce qui semble être le cas des stars promotionnelles Jon Jones et Israel Adesanya.

Alors que les deux détenteurs du titre de l’UFC se sont disputés au cours de la dernière année sur la façon dont se déroulerait une future réunion de l’Octogone, Adesanya a poussé leur rivalité vers de nouveaux sommets plus tôt cette semaine après l’arrestation de Jones pour DWI (détails ICI). “Last Stylebender” ne pouvait tout simplement pas laisser passer l’opportunité d’ajouter une insulte à la blessure alors que le champion des poids lourds légers de l’UFC a subi un autre revers en carrière.

Adesanya, qui est l’un des combattants les plus francs de la liste de l’UFC aujourd’hui, n’a pas laissé ses propres mots parler cette fois-ci. Au lieu de cela, le champion invaincu des poids moyens de l’UFC s’est tourné vers un barrage de mèmes drôles pour dérouter Jones en son temps de lutte. Ils peuvent être vus ci-dessous via Twitter:

Adesanya n’était pas le premier et ne sera certainement pas le dernier combattant à ridiculiser Jones pour son dernier contact avec les forces de l’ordre, mais cela doit piquer un peu plus pour “Bones” compte tenu de son mauvais sang avec “Last Stylebender”. Pour tout ce qui a été dit entre les deux, Adesanya peut être le deuxième plus grand rival de Jones à ce jour derrière Daniel Cormier, et les deux n’ont même pas combattu à l’intérieur de la cage.

Jones n’a encore répondu à aucune de ces réactions négatives et ne sera probablement pas sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. C’est probablement pour le meilleur que “Bones” ait suffisamment mangé ses propres mots la semaine dernière.