Israël Adesanya s’en sort bien contre Jon Jones aux pieds

Michael Bisping aime les chances d’Israël Adesanya contre Jon Jones.

Les champions de l’UFC, Adesanya et Jones, continuent de développer un combat potentiel grâce à leurs allers-retours continus sur les réseaux sociaux.

Bien que les deux concourent dans différentes catégories de poids, Adesanya a exprimé son intérêt à passer aux poids lourds pour un combat potentiel avec Jones, mais pas avant d’avoir fini de nettoyer la division des 185 livres.

Et l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Bisping, pense qu’Adesanya ferait bien match contre Jones, compte tenu de la façon dont Jones a passé ses dernières sorties.

“Sur les pieds, ils correspondraient assez bien”, a déclaré Bisping à Submission Radio. «Je ne vois pas pourquoi Israël n’aurait pas au moins un pied d’égalité ou potentiellement un avantage. Nous avons vu dans (Jones) les derniers combats qu’il n’est pas invincible, il n’est pas surhumain – il est battable. Tout le monde est battable, croyez-moi. Et Jon, plus il le fait, plus il y va, c’est une sorte de jeu de cotes. À un moment donné, quelqu’un va le battre, et cela semble se produire de plus en plus. Je veux dire, le combat contre Dominick Reyes – et je n’essaye pas de jeter Jon Jones – mais je pense que Reyes a gagné ce combat.

“Celui d’avant, Thiago Santos, qui était un combat serré, et Thiago Santos avait un sanglant ACL soufflé lors du premier tour. Le combat avant cela, Anthony Smith. Donc, vous savez, Jon n’est pas imbattable et Adesanya est également invaincu. Ils sont tous les deux invaincus à mes yeux. C’est un grand combat. Je serais ravi de le voir un jour, mais je ne suis pas sûr de voir jamais Israël en poids lourd. C’est pourquoi j’ai un peu ri là-bas, car il est certainement très grand. Mais il est un poids moyen léger à la fin de la journée. Donc, chez les poids lourds, il va y avoir un gros désavantage. “

Célèbre pour ses propos trash, Bisping peut certainement apprécier comment Adesanya continue de faire monter le boeuf avec Jones.

Cependant, de manière réaliste, Bisping ne pense pas que le combat se déroule réellement.

“J’aime ce qu’il fait avec Jon Jones – j’aime ce qu’il fait”, a déclaré Bisping. «Je ne sais pas si ce combat aura lieu. Ce ne sera probablement pas le cas. Pas de sitôt. Je pense que Jon parle de monter au poids lourd, donc évidemment cela mettrait une barrière entre eux. Mais j’aime ça. J’ai certainement aimé voir Israël parler (explétif) de Jon Jones. C’est drôle. Je reste assis le matin à manger mes Corn Flakes et j’en retire un petit rire. Donc, oui – il est génial, il est génial. Je suis un grand fan.

«Il est génial – invaincu, ce qui est très commercialisable. Il a l’air bien, il parle bien, il se bat bien. Le gars est une superstar. Il a toutes les qualités que l’UFC recherche dans une superstar et il se bat très bien. “

