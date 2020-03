Israël Adesanya sent qu’il a prouvé que Yoel Romero n’est pas «fait d’acier»

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Israël Adesanya pense avoir prouvé que Yoel Romero n’est pas «fait d’acier» à l’UFC 248.

Adesanya, le champion des poids moyens de l’UFC, a défendu son titre contre Romero dans l’événement principal de la carte, remportant une décision controversée et indéniablement lente sur le Cubain.

Avant ce combat Adesanya contre Romero, on a beaucoup parlé de la durabilité de ce dernier. Le président de l’UFC, Dana White, par exemple, a comparé le concurrent de poids moyen de longue date à un morceau de béton.

“Je pense que ce qui est fascinant quand vous parlez de Yoel Romero, et de la perte de ces combats, c’est que lorsque vous parlez aux gars qu’il a combattus, laissez-les vous raconter comment le combat s’est déroulé”, a déclaré White avant l’Adesanya. contre Romero combat. «Chaque fois qu’ils le frappaient, cela leur faisait mal. Ils ont dit que c’était littéralement comme combattre un morceau de béton, et personne qui ne l’avait jamais combattu ne voulait le combattre à nouveau. Ils ne veulent plus le combattre. C’est le genre de choses qui feraient dire à un gars qui est le champion: «Je n’ai pas besoin de cette merde», n’est-ce pas? Il est [Adesanya] choisir de combattre Yoel Romero. Si vous n’aimez pas ça, vous n’êtes pas un fan des combats et vous ne devriez probablement pas regarder ce combat de toute façon. “

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, que Adesanya a détrôné pour remporter la ceinture, a également comparé Romero à «l’acier».

“Cette fois, il se sentait comme de l’acier”, a déclaré Whittaker au Daily Telegraph après son deuxième et dernier combat avec Romero. «Je le frappais et je lui donnais des coups de pied, mais cela ne faisait aucun dommage. Il marchait à travers tout. C’était étrange.

“À l’exception de mon visage, tous les dégâts sur mon corps sont dus au fait que je l’ai frappé.”

Malgré la lenteur de sa victoire sur Yoel Romero, Israel Adesanya sent qu’il a prouvé que le Cubain n’est pas en acier.

Dimanche, Adesanya a tweeté une image de la jambe mal battue de Romero – un produit de ses propres coups de pied – et a réfuté sarcastiquement l’idée que le Cubain est fait de tout sauf de chair et d’os.

“ROmERo iZ MadE OF STELL!” https://t.co/hunYSHwmWk

– Israel Adesanya (@stylebender) 8 mars 2020

“ROmERo iZ MadE OF STELL !.”

Adesanya a également rappelé qu’il n’avait subi pratiquement aucun dégât dans ce combat, contrairement à son ennemi.

Indemne 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/7a7qONKZHZ

– Israel Adesanya (@stylebender) 9 mars 2020

“Indemne.”

Que pensez-vous de ces remarques post-combat d’Israël Adesanya?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.