Israël Adesanya s’excuse pour le commentaire du 11 septembre: «Je serai plus prudent»

Israel Adesanya a présenté des excuses pour ses commentaires controversés à l’égard de Yoel Romero lors d’une récente conférence de presse sur l’UFC 248.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), le champion des poids moyens de l’UFC qui rencontre Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) dans la tête d’affiche du combat pour le titre le 7 mars à Las Vegas, s’est mis dans l’eau chaude pour disant qu’il ferait en sorte que son adversaire “s’effondre comme les tours jumelles”.

Le commentaire faisait référence aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York, qui ont tué près de 3 000 personnes. Il n’y avait pas de pénurie de contrecoup pour la déclaration, y compris une réponse dure du concurrent de 185 livres, Paulo Costa.

Adesanya, qui n’a pas la réputation de ces types de dérapages, mais se tient généralement hardiment derrière tout ce qu’il dit, semble reconnaître qu’il avait tort. Dimanche, il a affiché des excuses et a fourni une explication.

“Je n’ai jamais fait de blague sur les personnes qui meurent ou fait la lumière sur l’événement tragique du 11 septembre”, a écrit Adesanya sur ses histoires Instagram. «J’étais simplement en train de divaguer et mon cerveau a travaillé plus rapidement que ma bouche en un instant pour (choisir) le mauvais euphémisme. Vous parlez au micro suffisamment de fois et vous allez manquer la marque avec quelques mesures. Je l’ai fait sur celui-ci et pour cela je suis désolé. Je serai plus prudent dans (l’avenir) avec mes mots. “

Bien que les excuses d’Adesanya provoquent certainement une série de réactions, il a déjà fait plus que la plupart dans des situations similaires controversées en reconnaissant une erreur de jugement.

Adesanya peut maintenant mettre le drame de côté et se concentrer sur sa première défense de titre officielle contre Romero à l’UFC 248, qui se déroulera à la T-Mobile Arena et sera diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

